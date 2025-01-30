台鐵228連假車票今開搶！賣出5.5萬張　花東去回還有座位　

▲台鐵EMU3000型新自強號。（圖／台鐵公司提供）

生活中心／綜合報導

台鐵公司今（30日）起開放228連假訂票，截至上午，已經賣出5萬5,697張。台鐵提醒，逾期未取之車票，將於2月1日重新釋出。另外，目前訂票概況顯示，台北、花東去回以及高雄去回，部分日期的自強號中、長途均有座位。

台鐵指出，今日零時起，開放228連續假期（2月27日至3月3日）全線網路、台鐵e訂通APP、電話語音及超商訂票，截至今日上午9時止，總計完成3萬4,619筆、5萬5,697張訂票。

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旅客完成訂票後，必須於2日內（含訂票當日）至台鐵各售票車站、郵局及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。

台鐵提醒，逾期未取之車票，將於2月1日上午9時重新釋出。

截至今日上午9時車票預訂概況：

一、東部幹線車票預訂概況：

(一)台北往花蓮、台東方向

2月27日長途各時段自強號中、長途均有座位。

(二)台東、花蓮往台北方向

3月2日長途各時段自強號中、長途均有座位。

二、西部幹線車票預訂概況：

(一)台北往高雄方向

2月27日長途各時段自強號中、長途均有座位。

(二)高雄往台北方向

3月2日長途各時段自強號中、長途均有座位。

三、南迴線車票預訂概況：

(一)高雄往台東方向

2月27日長途各時段自強號中、長途均有座位。

(二)台東往高雄方向

3月2日長途各時段自強號中、長途均有座位。

另外，2月27、28及3月2日加開之實名制列車，將於1月31日（星期五）零時起開放設籍於花蓮縣、台東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。