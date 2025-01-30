警消殉職／女毒蟲拒檢！　所長劉宗鑫遭拖行500米、撞護欄重創亡

▲新北土城分局清水派出所所長劉宗鑫遭女毒蟲駕車拖行，不幸殉職。（圖／資料照，下同）



記者黃資真／新北報導

2024年9月30日颱風夜，新北土城分局清水派出所所長劉宗鑫外出值勤攔查違停轎車，女駕駛陳嘉瑩因心虛，猛踩油門，將抓著方向盤的劉宗鑫拖行500公尺遠，過程中劉因二度撞上施工護欄，全身多處骨折、頭部重創殉職。

颱風來襲的夜晚，2024年9月30日深夜11時許，清水派出所所長劉宗鑫與另名同仁駕車執行巡邏勤務，行經金城路二段時發現一輛違停轎車行跡可疑，一查竟是權利車，劉立即上前盤查。

起初30歲駕駛陳嘉瑩假意配合，搖下車窗，劉員意外瞄到車內有瓶喪屍煙油，遂要求對方下車，陳女擔憂自己沒有工作、收入不穩，這次再被抓恐繳不起罰金，不顧劉員卡在車窗上緊抓方向盤，猛踩油門，拖行500公尺後為了甩開劉員，更刻意逼近內側分隔島，使劉員二度撞上一旁的捷運施工護欄，跌落路旁，雖緊急送醫搶救，仍因全身多處骨折、頭部重創宣告不治。

▲劉員遭拖行500公尺後，2度撞上護欄，全身多處骨折不治。



陳女繼續開車逃逸，躲到朋友家裡，仍在10月1日凌晨1時許被警方逮捕，且在包包內搜出安非他命、喪屍煙油，檢方訊後依依妨害公務致公務員於死、殺人等罪向法院聲押，並在1日深夜裁准羈押。

劉宗鑫已婚，育有2子，畢業於建國中學、國立臺灣師範大學社會教育系新聞組，後因父親從事警職，便毅然決然繼承父志，投考警大研究所，畢業後從警約10年，擔任過淡水三芝分駐所所長、淡水竹圍派出所所長、土城派出所所長，後才就任清水派出所所長。

▲劉女開車逃到友人家裡仍被逮捕，員警從包包內搜出安非他命、喪屍煙油。



同仁描述，劉宗鑫工作態度十分積極認真，遇到事情身先士卒、親力親為，宛如拼命三郎，待人也十分謙和有禮，卻不幸殉職，留下妻子與4歲、1歲的幼女。10月22日舉行公祭當天，內政部長劉世芳、新北市長侯友宜、警政署長張榮興均到場弔唁、頒發褒揚令，同時追晉劉宗鑫為2線3星組長，並於靈柩覆蓋國旗、警旗。

▲劉員遺孀淚崩在告別式上緊抱女兒。