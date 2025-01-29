30萬死者骨灰無人認領！　殯儀館恐「大規模拋灑」

▲英國全國殯葬師協會（NAFD）統計發現，英國各地殯儀館有多達30萬死者的骨灰沒人認領。（示意圖／Pixabay）

圖、文／CTWANT

人的一生大多會經歷生老病死，死後有家人辦後事得善終，但英國各地殯儀館卻有逾30萬名死者的骨灰無人認領，還有的骨灰已存放超過80年；對此英國全國殯葬師協會（NAFD）將找到合適的處理方案，包括使用「大規模拋灑」讓這些骨灰歸於塵土，但也希望尚未領取親人骨灰的家屬前來領回。

綜合外媒報導，英國全國殯葬師協會（NAFD）根據法律委員會諮詢，提出一項統計，發現英國各地區殯儀館有多達30萬名死者骨灰沒人認領，因此委員會正在尋求對英格蘭和威爾斯土葬及火葬的改革方案。有一名殯儀館經營者透露，他位在倫敦南部的殯儀館有200個不明骨灰，其中一些骨灰的歷史甚至能追溯到1960年代。

法律委員會提出建議，如果承辦喪禮的殯儀館過了4個星期都沒收到近親消息，有權力將骨灰送回火葬場處理，且此類立法應有追溯力，適用於各個殯儀館處理多年來累積的不明骨灰。全國殯葬師協會一名公關主管布拉德伯恩（Rachel Bradburne）也說，「未來還需要額外的解決方案，避免不斷累積不明骨灰」，包括以大規模拋灑或其他適當的處理。

不僅在英國各地殯儀館有大量無人認領骨灰的狀況，美國休士頓就有殯儀館與政府合作，為無人認領的遺體進行火化，政府會幫忙尋找死者家屬，但等待1年1個月後還是沒有人認領，就會安排海葬，在金門大橋附近灑骨灰。

延伸閱讀

▸ 婆婆堅持「除夕不能洗衣服」！尪超聽話要她遵守習俗 人妻傻眼大吵

▸ 回婆家大掃除「1人清5樓」除夕煮20人飯菜 媳婦不忍了1招反制

▸ 原始連結