自製煙火爆炸！花蓮男全身著火50%二度灼傷　坐水桶淋水畫面曝　

▲ 花蓮市廣東街一民宅發生爆炸，男全身50%二度燒燙傷，坐在水桶內林水。（圖／記者柯政誟翻攝，下同）

記者柯政誟、劉人豪／花蓮報導

花蓮市廣東街一民宅，除夕（28）晚間發生爆炸，消防到場發現一名傷者疑似自行調製爆竹煙火，不慎引燃遭燒燙傷，臉部雙手雙腳約50%二度燒燙傷，立即將患者送醫急救，詳細原因仍待調查釐清。

消防指出，1月28日晚間7點40分接獲報案，廣東街一民宅發生爆炸，立即出動花蓮、仁里、自強三個分隊8車18人前往搶救，現場為2樓RC建築物1樓冒煙，到達時發現門口一名傷者遭燒燙傷，臉部雙手雙腳約50%二度灼傷，立即將患者送醫急救，現場疑似自行調製爆竹煙火中之火藥，不慎引燃發生爆炸，並呼籲施放爆竹煙火，請選擇合法產品，施放時遠離易燃物安全使用，才能確保安全避免憾事。

目擊者表示，當時聽到爆裂聲的時候，第一時間衝過去，衝過去以後發現屋內有個年輕人身上都著火，就趕快將那個年輕人先拖出來，將著火的衣服撲滅然後淋水，順便拿浴巾給他包著，然後另外一些人就趕快進去將裡面撲滅，之後就立刻通報消防隊。

▲目擊者說，男子全身著火。（圖／記者柯政誟翻攝）

目擊者說，當時聽到玻璃爆裂聲嚇到，就趕快衝過去，當下把人拉出來的時候，他的臉部及雙手，全身都已經都灼傷，眼睛的部分完全都睜不開，傷者也一直擔心他的眼睛，因為他自己知道他眼睛睜不開。