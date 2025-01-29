小行星與地球擦肩而過　若墜落地球「威力=1萬9千噸TNT炸彈」

▲又有一顆小行星和地球擦肩而過，這顆「接近地球的星體若是墜落地球，威力足以摧毀伯明罕或英國任何其他大城市。（圖／Pixabay）

圖、文／CTWANT

美國2022年成功測試飛行器撞擊小行星以改變其軌道，避免潛在的地球碰撞危機。如今又有一顆被命名為2025 BS4的小行星和地球擦肩而過，這顆重量與藍鯨相當的「接近地球的星體」(Near EarthObject，NEO)，若是墜落地球，其威力足以摧毀伯明罕或英國任何其他大城市。

根據《每日星報》等外媒報導，這顆巨大的小行星在28日時，將以每小時3萬5千英里，約5萬6327公里的速度「擦肩地球」，這速度約是子彈速度的10倍。

根據專家表示，自從這顆寬23英尺、重量與藍鯨相當的太空岩石接近地球時，美國太空總署的科學家們就持續地在追蹤它的行經路線。據預測，小行星 2025 BS4 距離地球51萬1千英里，約82萬2374公里的範圍，幸運的是，這個距離是月球與地球表面距離的兩倍。不過，該小行星仍被歸類為「接近地球的星體」。

所謂接近地球的星體，意指繞著太陽運行、距離地球軌道 3千萬英里，約4 828公里以內的行星或彗星。據了解，2025 BS4 是 NASA 追蹤的 3萬7千顆接近地球的星體之一。

這顆如校車大小的岩石威力巨大，如果它與地球相撞，其威力相當於 1萬9千噸TNT炸彈威力。也就是說，它的威力足以徹底摧毀伯明罕或任何其他大城市。

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