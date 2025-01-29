警消殉職／明揚大火10死百傷！　4勇消「有去無回」葬身火場

▲屏東明揚國際公司大火，消防員賴俊儒（33歲）、鍾吉垣（38歲）、施寶翔（37歲）以及陳柏翰（32歲）殉職。（圖／ETtoday資料照，下同）



記者黃資真／屏東報導

2023年9月22日傍晚5時31分，明揚國際科技公司屏東廠發生嚴重火警，造成10人死亡、117人輕重傷，屏東分隊賴俊儒(33歲)、陳柏翰(32歲)、鍾吉垣(38歲)、施寶翔(37歲)挺入火場救援，也不幸殉職。

明揚為製造高爾夫球的全球知名大廠，出貨量約佔全球高爾夫球市場近20%，製造成分之一的「C40-P粉狀架橋劑」，若儲放在高於30度以上，會有熱蓄積問題，而明揚屏東廠房存放架橋劑的地點沒有空調，又用保鮮膜包覆不易散熱，導致長期存放下，升溫分解產生引燃爆炸。

因此在2023年9月22日傍晚，廠內發生爆炸起火，屏東消防局獲報緊急出動各式消防車輛34車、66人前往搶救，第一批消防員包含屏東分隊4人、屏二分隊7人共11人首先入內搶救，其中小隊長發現不對勁，立刻用無線電通知所有人撤退，但人還沒逃出去，就在晚間6時01分發生二度爆炸。

當下站在最前線的賴俊儒遭強烈的爆炸衝擊波噴飛，全身嚴重受傷，經送醫搶救後宣告不治。屏二分隊的3名勇消陳柏翰、鍾吉垣、施寶翔在爆炸後一度失聯，由於現場火勢猛烈、爆炸聲不斷，場面相當混亂，3人直到凌晨1時許才被同袍發現遺體，但由於屍身遭火噬，後續利用DNA比對才得已確認身分，另有10名勇消分別受有輕重傷。

除了4名勇消殉職外，6名員工也不幸身亡，最後一名死者44歲傅姓班長直到事發8天後才尋獲遺體。

▲明揚大火造成4勇消殉職、6員工身亡，以及117人輕重傷。



33歲賴俊儒為103年特考班畢業，隔年分發到新竹縣消防局關西分隊，服務2年後到屏東服替代役，結束回到關西分隊服務1年後，再到屏東第二分隊，與英國籍妻子愛情長跑多年，賴俊儒更為了對方改信伊斯蘭教，2022年底結婚，2人也約好了2023年11月要去瑞士度蜜月，再回英國見岳父岳母，卻意外葬身火場。

32歲陳柏翰專28期畢業，父親早逝，家中靠著陳母一人獨自將2個兒子撫養長大，成年後弟弟選擇從軍、陳柏翰則選擇加入消防隊服務，在基隆信二分隊待了7年多，為了多陪伴母親，選擇轉調回屏東。而母親聽聞愛兒不幸殉職，更一度哭到昏厥。

37歲施寶翔結婚快8年、育有2名子女，專23期畢業後分發到花蓮縣消防局富里分隊，擔任山域搜救教官。2015年6月調回故鄉屏東服務，曾多次被上級公開表揚，也曾和陳柏翰等同仁，登上屏東縣政府消防局109年度榮譽榜。

38歲鍾吉垣與施寶翔為同期同學，高中畢業後追隨舅舅腳步報考消防，在95年警專畢業後就分發到台中，服務於第三大隊仁化分隊，除了第一年之外，其餘年年考績都拿甲等，2015年請調回屏東，9月21日剛過完生日，卻在隔天殉職。

▲4殉職勇消靈堂，由左至右依序為陳柏翰、賴俊儒、施寶翔、鍾吉垣。



10月6日，屏東縣府在屏東縣立體育館舉行聯合公祭典禮及追思會，因賴俊儒、鍾吉垣、施寶翔、陳柏翰冒險犯難，深入火場，於火場前約10公尺左右，突逢劇烈爆炸，犧牲殉職，追晉小隊長暨追頒一等楷模獎章、一等消防專業獎章殊榮，並入祀忠烈祠永為後世景仰。

此外，屏東地檢署在2024年1月30日偵結，對明揚公司董事長劉安晧、總經理呂英誠等6名管理階層幹部及明揚公司提起公訴，6人及公司依職業安全衛生法、過失致死、過失傷害、公共危險等罪嫌，求處4年8個月至5年有期徒刑，明揚公司求處30萬元罰金。