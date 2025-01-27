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大推DeepSeek　「黑悟空」製作人：國運級別的科技成果

▲▼深度求索（DeepSeek）AI模型。（圖／翻攝DeepSeek）

▲深度求索（DeepSeek）。（圖／翻攝DeepSeek）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸AI新創公司DeepSeek發表的DeepSeek-V3及DeepSeek-R1兩款大模型近期受到大量關注，連《黑神話：悟空》的製作人馮驥也發文大力推薦，甚至稱DeepSeek可能是「國運級別的科技成果」。

馮驥在微博發文提到，V3他已經用了一個月，R1僅僅用了5天，不得不來發這條微博，「先講一句暴論：DeepSeek，可能是個國運級別的科技成果。」

▼《黑神話：悟空》製作人馮驥。（圖／翻攝微博）

▲▼《黑神話：悟空》製作人馮驥。（圖／翻攝微博）

馮驥指出， DeepSeek做到了強大（比肩O1的推理能力，暫時沒有之一）、便宜（參數少，訓練開銷與使用費用小了一個數量級）、開源（任何人均可自行下載與部署，提供論文詳細說明訓練步驟與竅門，甚至提供了可以運行在手機上的mini模型）、免費（官方目前提供的服務完全免費，任何人隨時隨地可用）、聯網（暫時唯一支持聯網搜索的推理模型）、本土（深度求索是一家很小規模的年輕中國公司）。

馮驥認為，如果有一個AI大模型做到上述任何一條，都是超級了不起的突破，但上面的六條，DeepSeek全部、同時做到了，「如果這都不值得歡呼，還有什麼直得歡呼？」

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馮驥還在貼文內附上了DeepSeek的連結，推薦網友馬上體驗，「使勁用，瘋狂用，嘗試用它基本取代傳統搜索。請想象你已經認識每個領域的頂尖專家，而且他們都是你隨時在線的好朋友，把所有可能需要『請教別人』的問題，都拿去先問它，無論是構建一個複雜函數，搞清楚附近哪個游泳池最好，檢查合同里的法律陷阱，讓新寫的歌詞再押韻點，或者幫父母確認某個保健品是否真的有效。」

馮驥還說，「希望DeepSeek R1會讓你對當前最先進的AI祛魅，讓AI逐漸變成你生活中的水和電。太幸運了！太開心了！這樣震撼的突破，來自一個純粹的中國公司。知識與信息平權，至此又往前邁出了堅實的一步。」

▲▼大推DeepSeek　「黑悟空」製作人：國運級別的科技成果。（圖／翻攝weibo）

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