《愛的迫降》騙人！北韓特戰部隊「營養不足」矮冬瓜　身材瘦弱惹人疑

▲2名北韓士兵在庫斯克州作戰遭到烏軍俘虜，送往基輔接受審訊與治療。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

近日，隨著北韓軍隊集結於俄羅斯庫斯克州前線，外界對其派遣兵力的分析指出，這些軍人大多為年輕的新人，身形瘦弱，顯示出北韓普遍的營養不良問題。部分觀點認為，金正恩可能將戰力較弱的兵力作為先遣部隊，觀察國內外反應，並為後續更有經驗的軍人鋪路。

根據《華爾街日報》報導，北韓軍隊目前正集結在俄羅斯庫爾斯克，並可能參與即將到來的激烈戰鬥。該報指出，這些軍人大多為年齡在10至20歲初的年輕人，且大多是近期徵召的新人。

與外界對北韓精英部隊的預期不同，這些軍人並非北韓的精英部隊成員，而是一些身形瘦弱、相對矮小的年輕兵力。這一現象被專家分析為北韓長期營養不良的直接反映。

此外，報導中還指出，這些兵力並未進行過針對俄烏戰爭所需的特殊訓練。北韓的特種部隊主要針對半島山地地形進行暗殺或基礎設施破壞訓練，對於大規模平原戰鬥和戰壕戰的經驗則相對匱乏。這也意味著，這些年輕軍人可能缺乏足夠的實戰經驗來應對當前的戰爭形式。

有分析認為，金正恩可能故意派遣這些「消耗性」兵力作為先遣部隊，以此觀察來自國內外，尤其是來自俄羅斯的反應，並為後續更有經驗的軍人進入戰場鋪路。

美國智庫「太平洋論壇」的研究員指出，這些年輕軍人可能是用來為後續更精銳的部隊打開局面，並為金正恩觀察外界反應提供試探。

目前，這些北韓軍人尚未參與實際戰鬥，而是可能在庫斯克州前線觀察戰況及俄羅斯軍隊使用的北韓製彈藥、導彈和無人機，將觀察到的情況帶回北韓。這些軍人若直接參與戰鬥，可能會進一步升級這場持續兩年半的衝突，並將被派往被俄軍視為「死亡區域」的高危地帶，這些地區以極高的致命風險著稱。

綜合來看，金正恩的策略可能是先觀察反應，並利用年輕、未經訓練的軍人進行實驗性部署，若反應良好，後續可能會派遣更多有經驗的部隊來支援俄軍。這一行為或反映了北韓對戰爭形式的不完全準備以及其戰力配置的謹慎。