玉山氣象觀測員如廁帶榔頭「破冰」　上班得花8小時

▲玉山氣象站人員得在酷寒中工作。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

海拔3858公尺的玉山氣象站，是東北亞最高測站，也是「台灣最孤獨的氣象站」。高山環境艱困，物資運補仰賴空勤總隊運送，每次上山值守，就得與家人分離1個月。冬季玉山常被冰雪覆蓋，觀測員得在嚴寒中工作，連上廁所都要帶榔頭「破冰」才能沖水。不過觀測員說：「只要有熱愛玉山的心，再冷都不辛苦。」

位於海拔3858公尺的玉山氣象站，是東北亞最高的測站，也是台灣氣象觀測的重要據點，玉山氣象站的運作，仰賴3名觀測員和4名約聘人員輪班值守，每次3人上山輪值，一待就是整整1個月。

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高山物資缺乏，冬季補給全靠空勤總隊的直升機協助，瓦斯、汽油等危險物品無法運上山，食材的選擇也受限。高麗菜、洋蔥、馬鈴薯等根莖類成了主食，而新鮮青菜只能撐過前10天，之後的餐桌便少了綠色蔬菜。

玉山氣象站主任林文龍表示，8年前，經由與空勤總隊的協調，才有了直升機定期物資補給的協助，在那之前，所有的物資只能靠人力徒步背上山；冬季人員上山也可透過直升機運載上山，不過夏季就得自己徒步上山，每次上山上班就得花8小時登上玉山。

▲玉山氣象站人員冒著危險除冰。（圖／氣象署提供）

即便玉山氣象站現今的物資條件比以往大幅改善，食材選擇也更多樣豐盛，不過環境依舊艱辛。冬季寒潮來襲時，室外作業體感溫度低至零下10至16℃，氣象人員得在零下的環境中甚至冒雪執行觀測工作，還要冒著滑倒風險清理結冰的儀器和除冰，確保設備能正常運作。

即使在室內，夜間溫度也僅有0℃至2℃，寒意刺骨，連上廁所，都還得帶榔頭「破冰」，才有辦法沖水。

▲玉山氣象站儲水結冰，上廁所也得先用榔頭破冰才能沖水。（圖／氣象署提供）

林文龍說，為了讓同仁在山上維持健康和體力，甚至可能需要支援緊急救難，玉山氣象站設有跑步機和飛輪，並提供基本的娛樂和運動，還有同仁帶小提琴上山拉琴解悶。

而在玉山，水資源與電力都是珍貴的資源。林文龍說，因電力缺乏，無法每天洗澡，輪值同仁們一個月大多只洗1至2次澡，雖然熱水足夠，但玉山冬季寒冷，每天洗澡也對皮膚不好。

玉山上醫療資源極其匱乏，過去曾有同仁因生病或意外受傷，甚至因感冒引起泌尿道發炎感染，必須緊急聯繫119，再透過空勤總隊用黑鷹直升機送下山。當天氣不佳時，救援甚至會面臨困難，也難以下山。

不過寒冷和艱困的環境並未影響他們的熱情，即便遇上冰封北峰惡劣天氣，依然如常完成觀測工作，回傳最新數據，為國人提供準確的氣象資訊，背後是對這片土地深深的熱愛。一名觀測員笑著說：「只要有一顆愛玉山的心，再冷的工作都不辛苦。」