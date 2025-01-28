　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

玉山氣象觀測員如廁帶榔頭「破冰」　上班得花8小時

▲▼玉山氣象站。（圖／氣象署提供）

▲玉山氣象站人員得在酷寒中工作。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

海拔3858公尺的玉山氣象站，是東北亞最高測站，也是「台灣最孤獨的氣象站」。高山環境艱困，物資運補仰賴空勤總隊運送，每次上山值守，就得與家人分離1個月。冬季玉山常被冰雪覆蓋，觀測員得在嚴寒中工作，連上廁所都要帶榔頭「破冰」才能沖水。不過觀測員說：「只要有熱愛玉山的心，再冷都不辛苦。」

位於海拔3858公尺的玉山氣象站，是東北亞最高的測站，也是台灣氣象觀測的重要據點，玉山氣象站的運作，仰賴3名觀測員和4名約聘人員輪班值守，每次3人上山輪值，一待就是整整1個月。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高山物資缺乏，冬季補給全靠空勤總隊的直升機協助，瓦斯、汽油等危險物品無法運上山，食材的選擇也受限。高麗菜、洋蔥、馬鈴薯等根莖類成了主食，而新鮮青菜只能撐過前10天，之後的餐桌便少了綠色蔬菜。

玉山氣象站主任林文龍表示，8年前，經由與空勤總隊的協調，才有了直升機定期物資補給的協助，在那之前，所有的物資只能靠人力徒步背上山；冬季人員上山也可透過直升機運載上山，不過夏季就得自己徒步上山，每次上山上班就得花8小時登上玉山。

▲▼玉山氣象站。（圖／氣象署提供）

▲玉山氣象站人員冒著危險除冰。（圖／氣象署提供）

即便玉山氣象站現今的物資條件比以往大幅改善，食材選擇也更多樣豐盛，不過環境依舊艱辛。冬季寒潮來襲時，室外作業體感溫度低至零下10至16℃，氣象人員得在零下的環境中甚至冒雪執行觀測工作，還要冒著滑倒風險清理結冰的儀器和除冰，確保設備能正常運作。

即使在室內，夜間溫度也僅有0℃至2℃，寒意刺骨，連上廁所，都還得帶榔頭「破冰」，才有辦法沖水。

▲▼玉山氣象站。（圖／氣象署提供）

▲玉山氣象站儲水結冰，上廁所也得先用榔頭破冰才能沖水。（圖／氣象署提供）

林文龍說，為了讓同仁在山上維持健康和體力，甚至可能需要支援緊急救難，玉山氣象站設有跑步機和飛輪，並提供基本的娛樂和運動，還有同仁帶小提琴上山拉琴解悶。

而在玉山，水資源與電力都是珍貴的資源。林文龍說，因電力缺乏，無法每天洗澡，輪值同仁們一個月大多只洗1至2次澡，雖然熱水足夠，但玉山冬季寒冷，每天洗澡也對皮膚不好。

玉山上醫療資源極其匱乏，過去曾有同仁因生病或意外受傷，甚至因感冒引起泌尿道發炎感染，必須緊急聯繫119，再透過空勤總隊用黑鷹直升機送下山。當天氣不佳時，救援甚至會面臨困難，也難以下山。

不過寒冷和艱困的環境並未影響他們的熱情，即便遇上冰封北峰惡劣天氣，依然如常完成觀測工作，回傳最新數據，為國人提供準確的氣象資訊，背後是對這片土地深深的熱愛。一名觀測員笑著說：「只要有一顆愛玉山的心，再冷的工作都不辛苦。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
DeepSeek橫空出世震撼美股！　原由與影響一次看
海拔3858m「全台最高的年夜飯」　氣象職人留守10年來最冷
年夜飯僅吃蔬菜串！　黃國昌透露：飲控中嗚嗚
女婿開車問餓了嗎？沒人應答　回頭看瞬間發毛「岳母不見了！」
曝柯文哲獄中剃頭原因　陳佩琪：是寵物美容師舍友剪的

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2025台北國際書展「十大追星攻略」搶先看！吉本芭娜娜將來台

玉山氣象觀測員如廁帶榔頭「破冰」　上班得花8小時

海拔3858m「全台最高的年夜飯」　氣象職人留守10年來最冷玉山圍爐

爸媽年前大吵！問16歲兒「要跟誰」他決定了　媽冷回：沒你這兒子

回老家過年！洗澡冷爆「1狀況超崩潰」　大票人秒懂：真的超痛苦

爸媽肺炎住院！她想回娘家幫煮年菜　公婆竟撂「1句狠話」

初一國道估湧走春車潮「交通量1.3倍」　12路段易壅塞

快訊／17縣市低溫特報！4地今晚明晨再探6度　凍到大年初一

留4星評論！再光顧「店家酸爆了」要走還追罵她　妹子委屈哭

快訊／孕媽顧店幫選刮刮樂中頭獎　東勢30歲女喜捧200萬過年

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

媽坐機車上測試貴賓犬反應　牠認出後激動飛撲撒嬌撞飛了手機XD

白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

新竹雙載機車撞貨車尾門　夫妻送醫仍不治

【看似選擇題實則送命題】模仿女友購物時的地獄問答：只有我在付出

黑柴跟著一起唱生日快樂歌 還舉手許願！奴才：成精了

金鍾國的本職是...歌手or健身教練？

【趕快吃吧QQ】女鼓起勇氣幫妹妹餵食守宮　直接緊張到聲音顫抖XD

《RM》「爬牆蜘蛛人」玩得超投入　金鍾國竟高八度娃娃音：要撐住～

【母貓有蛋蛋！？】貓咪長大才驚訝發現牠是公的！飼主大崩潰

2025台北國際書展「十大追星攻略」搶先看！吉本芭娜娜將來台

玉山氣象觀測員如廁帶榔頭「破冰」　上班得花8小時

海拔3858m「全台最高的年夜飯」　氣象職人留守10年來最冷玉山圍爐

爸媽年前大吵！問16歲兒「要跟誰」他決定了　媽冷回：沒你這兒子

回老家過年！洗澡冷爆「1狀況超崩潰」　大票人秒懂：真的超痛苦

爸媽肺炎住院！她想回娘家幫煮年菜　公婆竟撂「1句狠話」

初一國道估湧走春車潮「交通量1.3倍」　12路段易壅塞

快訊／17縣市低溫特報！4地今晚明晨再探6度　凍到大年初一

留4星評論！再光顧「店家酸爆了」要走還追罵她　妹子委屈哭

快訊／孕媽顧店幫選刮刮樂中頭獎　東勢30歲女喜捧200萬過年

小王坐牢「人妻探監送零用金」　綠帽夫見情書崩潰提告

汽車大廠捐贈高科大車輛系教具　攜手培育電動化與智能化汽車人才

深圳公司連7年送車給員工　他入職3個月就抽中了

范姜彥豐粿粿結婚2年「1舉動吵到提分手」！　她怒：找不到樂觀的理由

愛愛玩太大下場很可怕！英每3人至少1人丟命　研究：腦部恐永久損傷

蛇年2方位利升官發財！專家曝磁場變化　「聚財位」犯6禁忌會漏財

水族館整修沒遊客！翻車魚竟健康亮紅燈　員工發現竟是「太寂寞了」

年夜飯僅吃蔬菜串！　黃國昌透露：飲控中嗚嗚

DeepSeek重創美股　高嘉瑜曝中國造假史：好險放年假「讓子彈飛一會」

中和民宅藏賭場！警持搜索票破門　豪乳女賭客這動作吸睛

媽坐機車上測試貴賓犬反應　牠認出後激動飛撲撒嬌撞飛了手機XD

生活熱門新聞

震不停！台灣位移「更靠近中國」　9年對比圖差很大

火燒車抱出4孩童　英雄老闆發文了

極樂越南！友忍4天破防「激戰混血妹」他一旁看傻

「台積電ADR」重挫14.25％　股民紅包發不出來

陳彥翔哥再婚！小姨子傻眼「你弟燒光我姊餘生」：亡姊很氣

老闆過世...宜蘭必吃烤香腸「無限期休息」

台北回高雄開11小時　他怒「台灣交通真爛」！網罵活該

火燒車救人英雄　板模工：竟是我老闆

獨／除夕炸裂！陳子豪應援舞美女總監也離開中信

20縣市低溫特報！急凍剩6度時間曝

2025財運爆表！命理師喊3生肖快買彩券

除夕團圓飯　民俗專家示警「3道菜」別上桌

買鹽酥雞只點一根米腸　老闆秒回「那我不炸了」被灌爆

拆新買隱形眼鏡　驚見超大蟑螂讓她崩潰

更多熱門

相關新聞

出遊把握初三前！連假最後2天陰雨

出遊把握初三前！連假最後2天陰雨

今（28日）除夕受到寒流乾空氣影響，清晨全台多處有10度以下低溫，不過上午起各地天氣多雲到晴，僅花東有零星短暫雨，氣象署預報，白天北部氣溫可到16至18度，中南部可到20度，明（29日）大年初一白天起至初二氣溫逐漸回溫，但清晨依然寒冷，提醒民眾留意保暖。另初三晚間起鋒面接近，春節最後兩天周末2月1日初四、2月2日初五將出現陰雨，戶外出遊可盡量把握初三前。

震不停！台灣位移「更靠近中國」　9年對比圖差很大

震不停！台灣位移「更靠近中國」　9年對比圖差很大

「寒流也趕來過年」　一圖看台北有多冷

「寒流也趕來過年」　一圖看台北有多冷

乾寒流籠罩至初二　開工日「極端低溫」再出現

乾寒流籠罩至初二　開工日「極端低溫」再出現

除夕清晨3.6℃　寒流凍到初二

除夕清晨3.6℃　寒流凍到初二

關鍵字：

玉山氣象氣象站觀測員氣象署天氣

讀者迴響

熱門新聞

即／彰化火警一家4口父子雙亡　7月大女嬰除夕也走了

台東5.2地震　太麻里船筏瞬間消失畫面曝

震不停！台灣位移「更靠近中國」　9年對比圖差很大

《鬧著玩》黃云歆除夕嫁了！

大樂透1億一注獨得　「錢送你」開出頭獎

火燒車抱出4孩童　英雄老闆發文了

拍床戲「螢幕上看不見的4內幕」

蔡允潔小年夜證實懷孕了！

極樂越南！友忍4天破防「激戰混血妹」他一旁看傻

5對「沒想到是閨蜜」組合

「台積電ADR」重挫14.25％　股民紅包發不出來

陳彥翔哥再婚！小姨子傻眼「你弟燒光我姊餘生」：亡姊很氣

不是肥肉！過年「4食物」膽固醇最高　營養師示警了

DeepSeek崛起、輝達結束獨霸時代！　陸行之曝對台積電影響

老闆過世...宜蘭必吃烤香腸「無限期休息」

更多

最夯影音

更多

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

媽坐機車上測試貴賓犬反應　牠認出後激動飛撲撒嬌撞飛了手機XD

白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

新竹雙載機車撞貨車尾門　夫妻送醫仍不治

【看似選擇題實則送命題】模仿女友購物時的地獄問答：只有我在付出

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面