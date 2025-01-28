小王坐牢「人妻探監送零用金」　綠帽夫見情書崩潰提告

▲北部人妻外遇同事還探監，小王入獄人夫崩潰提告。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

記者黃宥寧／台北報導

北部一名人夫驚覺妻子背著他與同事搞婚外情，兩人曖昧到互稱「老公老婆」，甚至小王因案入獄後，妻子仍不惜代價，頻繁探監送現金、物品，還寫信深情表白，宛如電視劇情節。最終，妻子更狠心對他提出離婚，讓他徹底崩潰，憤而將小王告上法院，要求賠償50萬元精神損失。

人夫控訴，他與妻子婚姻存續期間，張姓小王與妻子互稱「老公老婆」，關係親密到旁人都看不下去。即便小王入獄，妻子依然不知收手，不僅多次探監送現金與物品，還在信中肉麻地表達思慕之情，簡直視小王為她的「真命天子」。

更讓人夫難以接受的是，妻子為了維護與小王的「戀情」，竟直接向他提出離婚要求。她甚至在工作場所內頻繁與張男幽會，肆無忌憚地破壞婚姻，讓他身心俱疲，最終選擇提告小王侵害配偶權，要求賠償50萬元。

法官認為人夫提供的LINE對話紀錄、書信及親密照片，證實妻子與小王之間的關係早已逾越一般社交範圍。法院認為，張男明知對方已婚，仍與妻子保持曖昧互動，甚至導致夫妻感情破裂，其行為已超出社會道德容忍範圍，構成侵害配偶權，判張男須賠償人夫20萬元精神撫慰金。