販毒重判24年　「家傳鹹豬肉」讓吳小胖重生復歸

▲吳小胖（右3）的鹹豬肉，在今年更生年貨大街上，獲得行政院長卓榮泰（中）推薦。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

更生人吳小胖曾走錯路，因販毒遭重判24年、服刑13年多出獄後，一度迷惘。但在家人的支持下，他陪著父母醃製、販賣自家的鹹豬肉，頗受好評，也讓他工作更加穩定。因著「家庭味是愛的一道光」，他順利復歸社會，也希望自己的故事能成為一道光，鼓勵更多更生人順利復歸社會。

小胖年輕時經營卡拉OK店，在環境影響下，小胖走上販毒之路。性格特質、環境及同儕的壓力，讓小胖深陷其中迷失自我。直到判刑24年，入監服刑13年多後，小胖才脫離過往紙醉金迷，從中認知到自身的錯誤，懊悔那誤入歧途的歲月。



判刑後，父母雖然對小胖感到心寒，但對於小胖的愛從未停止，回憶起父母探監時總會關心小胖，因為會客菜不能久放，父母總會帶著親手製作的自家風味鹹豬肉給小胖吃，即使監獄圍牆冰冷，還有家人的愛帶給小胖溫暖，重新點亮小胖生命中的一道光。

剛出監的小胖無一技之長，對茫茫未來也不知何去何從，家人依然默默給予小胖滿滿的愛與支持，鼓勵陪伴小胖。小胖看著年邁的父母忙著醃製豬肉，並販售給親屬、友人、鄰居，他想起了在監獄中吃到父母手作鹹豬肉的感動，而與父母一同接單、醃製、販售鹹豬肉。事業起步後有了不少的回頭客，客人的稱讚帶給小胖一道光，讓小胖在美食的研發製作上找到自信。和父母一起接單醃製鹹豬肉，全家人一起打拼，小胖也多了許多陪伴家人的時光。

現在的小胖有了一份正職的工作維持基本的經濟收入，並協助父母接單販售「吳小胖美食坊-鹹豬肉」。對小胖來說，鹹豬肉是指引他走向正道的關鍵，愛的力量是源源不斷的，它能接受不完美、包容尊重不同的價值觀，「吳小胖美食坊-鹹豬肉」是小胖與父母用愛製作的鹹豬肉，而小胖也持續將這份愛的味道延續下去，期許這份愛能傳遞出去。

透過地檢觀護人轉介臺灣更生保護會臺中分會，列入毒品社區處遇輔導個案，經由更生保護會臺中分會個案管理師多元的輔導及關懷陪伴之後，讓小胖能順利復歸社會。在個案管理師的鼓勵下，小胖終於鼓起勇氣，將這份傳承父親鹹豬肉拿手菜推廣至今年的更生年貨大街販售，大大提升「吳小胖美食坊」鹹豬肉的能見度及銷售量，這一道光引導小胖邁步前行，小胖很感激在復歸之路有大家一同溫暖陪伴。小胖願用自己的心聲故事，化作一道光鼓勵其他相同境遇的朋友，找到回家的路。