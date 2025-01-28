5G科技計劃！高雄XR數位共學中心打破時空限制　縮短城鄉學習距離

▲「高雄市XR數位共學中心」設置在英明國中。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市教育局推動教育部「5G新科技學習示範學校計畫」，在英明國中建置「高雄市XR數位共學中心」，讓更多教師在教學現場，可以結合VR虛擬實境與AI人工智慧等新興科技進行教學活動，突破地理位置限制，讓偏鄉學子共同學習，縮短城鄉學習差距。

▲結合VR虛擬實境與AI人工智慧進行教學活動。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

設於英明國中的「高雄市XR數位共學中心」是高雄市繼6月於旗山國小啟用「XR數位共學中心」後，近期再新增設置共學基地，透過主播端環境與混合式課程內容，讓收播端學校共同進行跨校性課程學習。

▲結合VR虛擬實境與AI人工智慧進行教學活動。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

「高雄市XR數位共學中心」設有XR虛擬攝影棚，教育局表示，延展實境（Extended reality）簡稱XR，是指結合實境與虛擬的環境，以及人機互動設備，是用電腦技術與可穿戴型設備所計算。「XR數位共學中心」共學課程除了可將5G新科技應用於教學上，縮減數位落差外，更可以透過VR體驗互動，讓小朋友學習課程與主題特色課程，尤其縮短城鄉差距，透過現實與虛擬融合的技術，將真實世界轉換到「數字映射世界」互動，推廣延展XR共學課程。

▲「高雄市XR數位共學中心」設置在英明國中。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

教育局副局長吳文靜表示，高雄市積極推展新科技應用在中小學課程與教學，並鼓勵教師善用學習載具，結合多元互動的VR教材，引導學生透過虛擬課程建構知識提升學習成效，也讓偏鄉學子透過教育元宇宙場域，進行互動情境探索學習。感謝教育部支持與經費挹注，讓高雄市透過XR虛擬攝影棚的建置，協助XR數位共學中心產出更多在地性教案與教材。