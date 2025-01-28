埔榮居服團隊助病患下載健保快易通APP　健康隨身帶不再擔心遺失

▲埔榮醫療團隊協助居家醫療個案透過手機或其他智能設備下載「健保快易通」APP。（圖／台中榮總埔里分院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

過去的居家醫療服務，醫療團隊到民眾家裡常需要攜帶許多醫療設備(如健保卡讀卡機、電腦等)；台中榮總埔里分院指出，現今醫療服務結合現代科技與健康管理，如協助居家醫療個案透過手機或其他智能設備下載「健保快易通」APP，可有效減少醫療資源浪費並提升整體醫療系統的效率。

埔榮醫院表示，以「健保快易通」APP可隨時查詢自己的健保狀況，包括保險記錄、住院紀錄、過敏反應及用藥紀錄等，輕鬆查詢個人醫療資料，並幫助醫師更即時且準確對患者的健康狀況進行評估，提供個別化的治療與預防；該分院居家醫療護理師協助教導擁有自己手機門號，且使用智慧型手機之居家醫療個案，操作健保快易通APP，以及建置屬於自己的虛擬健保卡，使其在往後居家醫療看診時更便利，不用再擔心健保卡需要交付給其他人弄遺失等問題，日後如個案至診所、醫院、或者是以通訊診療方式看診時，也不再擔憂忘記帶健保卡等問題。

▲▼申請虛擬健保卡及授權使用步驟。

若是年長者及沒有手機的被保險人，則可先將健保卡註冊後綁定家人的手機(健保卡註冊網址 https://tinyurl.com/4n8k68k8 )，再申請虛擬健保卡；若多人照顧之長者亦可透過授權使用機制，授權給在異地的其他家屬或陪病者，協助就醫時出示虛擬健保卡，減少多名照顧者間傳遞健保卡的困擾，也能保留完整的使用紀錄，安全又便利。

埔榮指出，虛擬健保卡不僅是現代醫療需求，更是提升國民健康保障的一項創新服務，讓醫療服務更便利及更有效率，病患及家屬可以隨時由手機查詢自我健康狀態，讓健康「隨身帶著走」。