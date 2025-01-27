外送平台APP超實用彩蛋功能大公開！可設過敏原、點光明燈

▲2大外送平台超實用功能大公開。（圖／Uber Eats提供）

記者蕭筠／台北報導

近年懶人經濟崛起，全球吹起外送熱潮，除了美食、生鮮雜貨通通可以送到家之外，就連送文件也沒問題，《ETtoday新聞雲》整理2大外送平台APP超實用功能、隱藏彩蛋功能，不僅可以揪同事一起開團湊免運，還有代抽號碼牌、線上點光明燈服務一次看。

▲Uber Eats3大分享彩蛋功能。

●Uber Eats

Uber Eats根據調查顯示，APP上最多人使用過的功能是「團購訂單」和「預約訂單」，近7成消費者使用過「團購訂單」，用來和身邊的家人、同事、朋友聚會一起訂購和享用餐點，其中，最多用戶（44%）選擇在與家人共同點餐時使用此功能；而也有近4成（37.5%）用戶會在辦公室找同事「開團」，可以發現「團購訂單」已成為湊免運、交流情誼或請客的「隱藏神器」。

此外，有近半數（46%）的用戶曾使用過「預約訂單」，以減少等待時間，其中更有一半的用戶（47.6%）選擇在下班途中使用預約訂單，無需等待到家就能立即享用熱騰騰的晚餐，輕鬆提升生活和時間效率。

同步公開彩蛋功能，在Uber Eats APP上可以進行「過敏原設定」、「飲食限制篩選」，提供有特殊飲食需求的消費者可預先設定可能導致過敏等不良反應的食材，還有「管理家庭帳號」，使用者可以隨時在「帳戶」設定的「家庭」頁面中新增或管理成員，主帳號會在家庭成員下訂單時收到通知，並從APP隨時查看外送進度並幫忙支付訂單，一手掌握全家行程、餐點資訊。

▲foodpanda的「pandago」服務深受消費者喜愛。（示意圖／記者蕭筠攝）

●foodpanda

foodpanda在2023年推出升級版「pandago即時快遞服務」，結合APP推出一站式代送服務，只要填寫取件、送件地點，就可以輕鬆把所需物品、美食送到手上，推出後深受消費者喜愛，無論是忘記帶文件、證件通通可以幫忙代送。

foodpanda同步分享過年期間APP的3大超實用功能，包括可透過pandago代抽號碼牌，若想外出到名店圍爐即可省去排隊時間；pandago領取年菜，節省各種奔波時間；以及線上點光明燈及安太歲，只要在平台下單並照著點燈步驟，廟方就會協助處理。