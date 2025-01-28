台中男持瓦片恐嚇300年大廟「錢交出來！」　取走7600元判7月

▲台中浩天宮日前遭顏姓男子持瓦片恐嚇取財，嚇得廟婆躲起來，最後顏男遭逮，遭判處7個月徒刑。（圖／翻攝Facebook／台中浩天宮大庄媽）

記者許權毅／台中報導

台中市一名45歲顏男去年1月間，突手持一片瓦片走進梧棲大廟浩天宮，當場恐嚇廟婆「錢！打開！不然打死你！」嚇得廟婆跑離座位，顏男趁機取走抽屜內7600元香油錢，被附近一名蔡男發現喝止，顏男一路往住處奔跑，還在3樓陽台將錢撒落，最終被逮。台中地院依恐嚇取財判處7月徒刑，可易科罰金。

浩天宮是台中市梧棲區知名廟宇，擁有300多年歷史，去年底才完成10年重建工程，也是地方信仰中心，主要供奉媽祖，被稱為「大庄媽」，廟地有3千多坪。

檢警調查，顏男原先從事作業員工作，有父親、哥哥以及女兒要扶養，經濟狀況勉強。去年1月18日晚間，顏男基於恐嚇取財犯意，手持瓦片，進入浩天宮內，並向櫃檯內的陳姓廟婆恫嚇：「要拿錢！錢，打開打開。」見廟婆不願意配合，顏男拉高音量稱：「這給我打開！錢咧？不准報警，不然打死妳。」等語。

廟婆見狀逃離座位，顏男便拉開抽屜取走7600元現金（其中4100元為浩天宮所有、3500元為廟婆所有），還恐嚇旁邊的謝姓志工「不准報警」，顏男遭目擊者蔡男追趕，一路跑回住家，並在3樓撒落現金，警方在現場查扣7100元，並將顏男逮捕送辦。

台中地院認為，顏男不思正常途徑獲得財務，以恐嚇方式使告訴人心生畏懼，進而取得不當財務，考量顏男尚知悔改，判處有期徒刑7月，可易科罰金，一日一千計算。