曾三餐不繼！他身家上億卻每年捐款百萬　只因媽媽一句話

▲玖原機構返鄉捐款助弱勢。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

玖原機構總裁洪村山偕同子女，已連續5年返鄉捐款累計已5百萬元，縣長王惠美對此表示，感謝洪總裁不忘回饋故鄉，寒冬送暖，而洪村山表示，父母養12名子女，三餐不繼，但慈祥的媽媽告訴他「有能力時一定要做公益」，因此成立基金會幫助弱勢，盼藉此拋磚引玉，讓更多的人協助弱勢。

洪村山指出，他出身在彰化芳苑，父母一共扶養12位子女，小時候，生活十分貧困，三餐不繼，從國小一年級到六年級，沒有錢穿布鞋，但從小母親告訴他，「以後如果有能力的時候，一定要做公益，做好事，存善心，幫助弱勢的人」。

洪村山謹記著母親的叮嚀，在母親往生後，他以母親的名字成立「金環社會關懷基金會」，沒有向外募款，費用全部由他的公司支出，基金會每年約有1200萬到1600萬元協助弱勢民眾，期望藉此拋磚引玉，讓更多企業或民眾加入，一起協助社會弱勢。

王惠美表示，洪總裁出外打拚有成就，但心常掛念彰化。他在新北市曾任彰化同鄉總會長，後任世界彰化同鄉會總會長，並將責任傳承給子女。洪松廷、洪靜姿兩人也曾任新北市彰化同鄉總會長，對同鄉會出錢出力，每年回鄉照顧鄉親，今年再捐百萬元用於急難救助經費。

洪靜姿、洪松廷表示，父親洪村山總說「月是故鄉圓，水是故鄉甜，景是故鄉美，人是故鄉親」，希望能引導更多人耕耘善的福田。父親在追求事業成長之餘，每年都會返鄉關懷並扶持家鄉的弱勢家庭與學生，並呼籲旅外鄉親出外打拚在事業有成之餘，應該返鄉回饋鄉梓、熱心公益，付出貢獻不計回報，讓社會更和諧也更有愛。