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獨／周杰倫搶票案「黃牛王現身」　回家團圓機場落網慘了

▲▼周杰倫黃牛票工程師林岱鋒（右，原名林冠宇）遭收押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

﻿▲林姓工程師（右）涉嫌製作非法程式搶購演唱會門票遭收押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

周杰倫2024年大巨蛋演唱會引爆黃牛票風波，檢警大動作掃蕩後，被視為「全國最大黃牛」的組織成員劉旻岳涉嫌詐欺等罪，經檢察官聲押獲准，整理查扣近百張疑似非法程式購得門票，並陸續約談協助搶票的工程人員到案，幕後林姓程式設計師在逃亡海外多時後，為返家團圓，被航警攔下移送台北地檢署，27日依偽造文書等罪嫌重大，向法院聲押禁見獲准。

警方2024年10月24日，到桃園市某飯店舖貨號稱全國最大黃牛組織，落網的劉旻岳的妻子，常在臉書PO照炫耀全家出國搭商務艙，參加演唱會還坐在包廂區的照片，檢警查出，劉旻岳早在周杰倫演唱會門票開賣前，就在臉書社群開放訂票，並強調「保證取票」，並向64人收取訂金共200萬元。

檢警調查，劉旻岳取得民眾訂購後，會向幕後駭客集團下單，並指定座位區與張數，等工程師利用非法程式侵入購票系統進行搶票，販售的黃牛票則依場次熱門程度，向民眾收取不同票價，劉旻岳收款後，再與合作工程師分贓。

▲▼周杰倫黃牛票案，炫富夫妻劉旻岳、張依萍。（圖／翻攝臉書）

▲周杰倫黃牛票案，收押中的劉旻岳與交保的張姓妻子。（圖／翻攝臉書）

檢察官劉倍指揮警方將劉旻岳夫妻拘提到案後，諭令張姓妻子20萬元交保，劉旻岳則因涉嫌《文化創意產業發展法》以不正方式取得訂票憑證、《刑法》偽造文書及詐欺等罪嫌，且有共犯未到案之虞聲押禁見。

刑事局偵九大隊溯源偵辦清查相關事證後，鎖定該黃牛集團成員14名，包括配合製作搶票程式的駭客工程師3名、劉男黃牛集團的帳房總管1名、付款助手及票務表單助理10名，相關嫌犯移送後交保候傳。

專案小組抽絲剝繭，發現這個駭客集團幕後還有一隻隱形黑手，經過比對相關資訊與情資，懷疑具有程式設計專業的林姓男子涉有重嫌，但林男疑似察覺行跡敗露，在案件爆發潛逃出境，檢警耐心等候，趁林男春節返鄉過年時，在機場教他拘捕到案，並聲押禁見獲准。

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