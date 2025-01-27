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嘉義朴子配天宮走春賞燈花　漫遊文創聚落懷舊咖啡館

▲▼ 朴子配天宮走春賞御賜燈花，以及水道頭聚落 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲朴子配天宮走春賞御賜燈花喜氣洋洋，是嘉義地區春節期間一好去處。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

春節期間，嘉義縣朴子配天宮熱鬧非凡，不僅是當地信仰中心，更是春節旅遊的熱門景點，擁有兩百多年歷史的「御賜燈花」傳統，讓這座縣定古蹟在年節期間更加璀璨。

文觀局表示，除夕夜開始，廟前燈籠高掛、彩燈點亮夜空，從農曆新年一路熱鬧至元宵，邀請全國遊客前來參拜、賞燈、祈福，並漫遊朴子老街，品味小鎮美食，感受最具年味的旅遊體驗！

文觀局介紹，朴子配天宮是全台唯一擁有「御賜燈花」傳統的廟宇，相傳此燈花為清朝皇帝御賜，已有超過兩百年歷史，每年春節期間，廟宇內外掛滿精美燈籠，夜晚點燈後，更是夢幻迷人。

除了感受燈火輝煌的年節氛圍，還能體驗傳統習俗——向「樸仔媽」媽祖求花求子，想求兒子的信眾可求白花，想求女兒的則可求紅花，這項傳統吸引許多家庭特地前來參拜，希望獲得神明的庇佑。

文觀局進一步表示，除了夜賞燈花，白天的朴子小鎮，可以探索歷史與美食，非常適合安排一場悠閒的小鎮慢遊之旅，來到朴子，不妨走進充滿懷舊氛圍的「1935玉勝巷」，百年古厝融合現代風格，提供咖啡與手作點心，在歷史建築中靜靜享受一杯香醇的咖啡，感受時光的流轉。

▲▼ 朴子配天宮走春賞御賜燈花，以及水道頭聚落 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲懷舊氛圍的「1935玉勝巷」，百年古厝融合現代風格 。（圖／嘉義縣政府提供）

想體驗濃厚的日式風情，可以來到「清木屋」，由日式老醫館改建而成的咖啡廳，木質建築與懷舊家具保留了舊時代的韻味，搭配精緻的日式甜點與茶飲，讓人彷彿穿越回昭和時代。

▲▼ 朴子配天宮走春賞御賜燈花，以及水道頭聚落 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲「清木屋」，由日式老醫館改建而成的咖啡廳 。（圖／嘉義縣政府提供）

另一個不能錯過的景點是「嘉藝點水道頭文創聚落」，這裡是由日式宿舍群改造而成的文創基地，除了可以漫步於靜謐的日式建築間，還能品嚐由冠軍杯測師嚴選的精品咖啡，或是享用以無農藥食材製作的健康料理與創意甜點，這裡也聚集了各式文創品牌，讓旅人能夠發掘獨特的手作藝術品！

▲▼ 朴子配天宮走春賞御賜燈花，以及水道頭聚落 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲「嘉藝點水道頭文創聚落」，這裡是由日式宿舍群改造而成的文創基地。（圖／嘉義縣政府提供）

從除夕到元宵，朴子配天宮的燈花璀璨不停，白天可以悠遊於小鎮巷弄，感受歷史文化與文創魅力，夜晚則能漫步在燈海之中，體驗傳統信仰與浪漫氛圍，再搭配在地美食，讓旅程充滿人情味與年節氣息。

更多春節旅遊推薦可至「慢遊嘉義」粉絲專頁查詢。

 
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