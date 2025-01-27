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社會 社會焦點 保障人權

火爆男硬拔充電槍判拘50天！特斯拉正妹車主覺得輕：民事繼續告

記者許權毅／台中報導

國道3號清水服務區去年7月發生一起充電樁糾紛，一名廖男竟強行要求一名正在充電的吳小姐禮讓，甚至動手拔槍、闖車內，過程全被特斯拉拍下，近日刑事判決出爐，地院依傷害罪判廖男拘役50日，且可易科罰金，等於只要繳5萬就免關，吳小姐雖覺得過輕，但也不打算上訴，但民事部分會繼續提告求償。

▲▼ 。（圖／吳小姐提供）

▲▼去年7月的國道清水服務區特斯拉大戰，一度引起熱烈，判決近日出爐，受害女車主吳小姐覺得過輕。（圖／吳小姐提供）

吳小姐指出，廖男曾透過警方聯繫，傳達希望能夠和解，也透過中古車業務傳達和解過，但是這半年都沒有跟對方通話過，態度一律都是「拒絕和解」。若對方態度好，肯定會禮讓，而不是一來就用力敲打車窗4下，並且說「你停在這幹嘛？這邊我要充啊！」

回顧案情，去年7月26日，廖男準備去桃園機場接送客人，因電力不足，進入國道清水服務區充電，廖男駛入時，只有CCS2充電樁是空位，沒有廖男車款可用的TPC充電樁。

▲▼廖男硬拔電動槍、闖車內，被依傷害判處拘役50日。（圖／吳小姐提供）

行車紀錄器拍下，廖男一上前就用力敲窗4次，語帶不悅說「過去好嗎？你在這裡幹嘛？」，吳小姐馬上回「你敲這麼大力什麼意思啊？」，廖男說「這是我們位置，我要充電啊」，吳小姐反擊「我告訴你啦，這裡CCS2跟TPC都可以用，你有看到嗎」，雙方爆發口角，廖男甚至動手、強闖車內。

台中地院簡易庭認為，廖男只因跟吳女糾紛，以暴力拉扯告訴人，導致告訴人手腕受傷，並強行拔除充電槍，妨害告訴人充電權力、車輛受損，並以言語辱罵告訴人、名譽貶損，實屬不該，考量犯後態度尚可、坦承犯行，依傷害罪處拘役50日，可易科罰金。

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