習近平春節團拜：2025年化解外部衝擊　將制定「十五五」規劃

▲習近平出席春節團拜。（圖／翻攝新華社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中共總書記、大陸國家主席習近平27日在春節團拜會上表示，2025年將進一步全面深化改革，擴大高水平對外開放，防範化解重點領域風險和外部衝擊，推動經濟持續回升向好，保持社會和諧穩定，並制定「十五五」規劃建議，向宏偉目標接續奮進。

習近平提到，過去一年來，面對複雜嚴峻形勢，他們沈著應變、綜合施策，攻堅克難、砥礪奮進，中國式現代化邁出新的堅實步伐，「我們扎實推動高質量發展，有效落實各項存量政策，加力推出一攬子增量政策，促進經濟回暖向好。放眼全球，我國仍然是世界經濟增長的重要引擎。」

習近平指出，他們注重各項事業協調並進，社會主義民主法治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設、國防和軍隊建設都取得新進步，「著力保障和改善民生，就業、物價保持穩定，脫貧攻堅成果進一步鞏固拓展。統籌發展和安全，有序有效化解重點領域風險，社會大局保持穩定。」

習近平提到，一年來的發展歷程很不平凡，成績令人鼓舞，「我們用拼搏奮鬥再次證明，任何艱難險阻都擋不住中國人民追求美好生活的前進步伐，都擋不住我們推進強國建設、民族復興的歷史進程。只要我們堅定信念信心不動搖，直面矛盾問題不回避，應對風險挑戰不退縮，就一定能夠打開改革發展新天地！」

習近平指出，2025年是「十四五」規劃收官之年，要堅持穩中求進工作總基調，堅持把發展立足點放在高質量發展上，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，進一步全面深化改革，擴大高水平對外開放，防範化解重點領域風險和外部衝擊，推動經濟持續回升向好，保持社會和諧穩定，縱深推進全面從嚴治黨。

習近平也提到，2025年將制定「十五五」規劃建議，向著宏偉目標接續奮進。