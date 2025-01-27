快訊／新竹夫妻雙載猛撞貨車尾門！妻噴飛又遭輾　2人送醫雙亡

記者楊永盛、陳韻如／新竹報導

新竹市南大路今(27日)凌晨發生一起死亡車禍！一對夫妻騎機車行經事故路段時，疑似未注意到路邊違停貨車，直接就撞上貨車尾門，52歲李姓丈夫當場沒了生命跡象，而後座51歲林姓妻子噴飛對向車道，又遭到一輛機車輾過，而輾人的機車騎士竟肇事逃逸。警消獲報到場，緊急將夫妻兩人送醫搶救，但仍不幸雙雙不治，警方後續追查，並將肇逃的騎士逮捕到案，後續將依法移送法辦，而至於詳細事故原因還有待調查釐清。

▲新竹夫妻雙載猛撞違停貨車尾門，雙雙送醫不治。（圖／記者黃彥傑翻攝）