金門陽翟大街「轉動好運」迎春佈置　多元工藝體驗吸引遊客

▲金門陽翟大街「轉動好運」迎春佈置。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

金門縣政府觀光處在陽翟大街推出以風為主題的「轉動好運」主題佈置，結合當地業者設計的IP，並延續多個Q版文創打卡路標，讓老街成為發現好運的打卡熱點。業者還自發性舉辦「陽翟│工藝散步village walk」，串聯各店的手作體驗行程，讓民眾在春節期間能夠領略各類工藝之美。

自109年起，金門縣政府觀光處邀請業者進駐陽翟大街，透過公私共營的方式活化老街。目前老街共有12間店家，其中2間為新增店家。今年因應小三通復航，觀光有明顯復甦，觀光處希望透過整合在地老街文創業者，共同融入老街佈置，讓陽翟大街煥然一新。

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今年的蛇年佈置設計以風為發想，主題為「轉動好運」，象徵好運隨風而來。金沙冬天風勢強勁，風車取代過往的燈籠佈置，既貼近當地氣候，也寓意風大轉動好運。沿街懸掛的雷射膜風車在白天隨風轉動，夜間則利用低耗能的LED燈條照亮老街，展現耀眼的視覺效果。

陽翟大街的蛇年主題佈置由觀光處結合業者設計，具象化「陽翟好運GO」轉盤，設置吉祥話轉動好運牆，讓遊客能夠轉動好運並拍照留念。沿街還有多處Q版打卡路標，呈現陽翟老街的軍管時期回憶、舊時風味及現今文創風情，讓每個角落都成為打卡點。

進駐陽翟大街的業者長期推出各類工藝手作體驗，逢新春佳節，業者自發性推出「陽翟│工藝散步village walk」，希望透過散步的概念串聯陶藝、木作植藝、皮革、絹印、金工、金門匠師工藝、手作麵線工藝等，讓民眾在春節期間走進陽翟，在專業職人的引導下欣賞作品並體驗手作工藝之美。體驗報名及詳情請參考活動網頁公告（https://www.facebook.com/yangzhaiwalk）。

此外，「9514古董選物店」主辦並召集陽翟大街14間店家協辦春節「陽翟限定」消費集點抽獎活動，活動期間為初一至初六，歡迎民眾踴躍參與，詳情請參考網頁公告（https://www.facebook.com/yangzhaiwalk）。