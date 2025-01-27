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恐輸到脫褲！過年打麻將10大禁忌曝　「1諧音字」手氣秒變差

春節打麻將時有許多民間流傳的禁忌。（示意圖／翻攝Pexels）

▲春節打麻將時有許多民間流傳的禁忌。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

明（28）天就是除夕了，每逢過年團圓，親朋好友齊聚一堂的娛樂消遣不外乎就是打麻將，不過，春節打麻將時可是有許多民間流傳的禁忌，主要是為了圖個好兆頭、避免破財，若不慎觸犯，恐怕會影響運勢，甚至增加「放槍」的機率，影響自身牌運。以下就來分享10大打麻將禁忌。

1.禁止掃地、倒垃圾：

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打麻將時或剛結束時，不宜掃地或倒垃圾，因為這象徵「掃走財運」，可能導致手氣變差、輸錢。

2.禁拍背：

肩膀民俗說法認為「人有三把火」，分別位於雙肩及頭頂，隨意拍打可能會導致運勢下降。此外，「拍背」與「變背」諧音相近，恐讓玩家運氣轉衰，影響牌局表現。

3.禁坐無靠背的椅子：

打麻將需長時間保持專注，若坐在沒有靠背的椅子上，不僅容易疲憊，還可能影響財運。椅背象徵「靠山」，有助於提升穩定度與運勢，建議選擇有靠背的座椅。

4.禁理髮、刮鬍子、剪指甲：

有些人習慣在打牌前修整儀容，然而，民俗認為此舉會削弱自身運勢，導致難以胡牌，甚至頻頻放槍。

5.禁借錢：

牌桌上不得借錢，部分玩家會以小額賭資增添趣味，但應事先準備足夠資金，避免向他人借錢。借錢不僅可能傷及和氣，還可能使贏家無意間「借出好運」，觸犯禁忌。

6.禁趕時間：

麻將講究心態穩定與耐心，若心急趕時間，容易影響判斷，導致錯誤決策，影響整體牌局表現。

7.禁背對大門、窗戶及廁所：

挑選座位時，應避免背對大門，以免擋住「財神進門」的路線。此外，窗戶會吹進冷風影響心緒，而廁所則被視為負能量聚集之地，應盡量遠離。

8.禁摸到紅中就丟：

「紅中」象徵大吉大利，隨意丟掉可能象徵錯失好運氣，因此不少人認為摸到紅中應該慎重考慮再打出。

9.禁邊打麻將邊看書：

吃鳳梨酥台語中「鳳梨」與「旺來」同音，但「鳳梨酥」卻與「輸」諧音相似，恐影響運氣。同時，看書也有「輸」的象徵，建議避免在牌桌上閱讀或吃鳳梨酥，以免破財。

10.禁連莊時得離座：

若玩家正在連莊，最好保持原位不離開，避免影響氣場，導致運勢變動。不過，若運氣欠佳，則可趁無人連莊時去廁所洗手，藉此轉換氣場，增加胡牌機率。

春節期間打麻將除了增進親友情誼，也希望能帶來好運。民間禁忌雖無科學依據，但信者恆信，適當遵循或許能讓牌局更加順利，迎來新年的好兆頭。

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