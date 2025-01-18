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收賄496萬護航綠電蟑螂！還逼買電腦、裝電梯　前永靖鄉長起訴

▲時任永靖鄉長詹木根涉收賄圖利綠能廠商遭檢方起訴。（圖／記者唐詠絮攝）

▲時任永靖鄉長詹木根涉收賄圖利綠能廠商遭檢方起訴。（圖／翻攝自詹木根臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化地檢署去年10月偵辦永靖鄉第六公墓光電案，查出時任鄉長、現任資深議員詹木根(63歲)涉嫌護航光電開發業者、收取496萬元賄款，讓業者從台電獲得躉購費不法利益高達1.1億元，遭羈押禁見，昨(18日)全案偵結，依涉收賄和圖利等罪嫌，將詹及其他11人起訴，由於詹至今否認犯行，量處12年刑期，法官裁定150萬元交保、限制住居、出境、出海。

去年10月4日，彰檢肅貪專組陳鼎文檢察官指揮法務部調查局中部地區機動工作站、航業調查處及法務部廉政署中部地區調查組等單位，搜索5處，並通知涉案被告及證人共19人到案說明。經7位檢察官複訊，詹木根及已退休主秘林惠君等人涉有重嫌，羈押禁見，並於昨日將全案偵結起訴。

▲時任永靖鄉長詹木根涉收賄圖利綠能廠商遭檢方起訴。（圖／記者唐詠絮攝）

▲前鄉長詹木根（左五）與前主秘林惠君（左六）因為涉及光電弊案遭起訴。（圖／ETtoday資料照）

起訴書內容指出，詹木根涉嫌在永靖清潔隊和棒球場的太陽能設施標租案中，涉嫌勾結江姓、李姓等2名光電開發業者牟利，指示主祕林惠君、陳姓清潔隊長、楊姓公所課員等人洩漏標租案內容給光電業者投標。

2020年6月，詹指示林惠君、陳姓清潔隊長，配合江、李兩人辦理招標作業，並洩露相關投標資訊給光電公司，藉此謀取再生能源電能躉購電費8187萬，詹木根因此分得賄款306萬元。隔年2021年7月再以辦理規劃永靖第三公墓、鄉立幼兒園屋頂及鄭成功紀念公園停車場等空間太陽能招標作業，藉此收取再生能源電能躉購電費不法利益3623萬，詹又收賄190萬元。

▲時任永靖鄉長詹木根涉收賄圖利綠能廠商遭檢方起訴。（圖／記者唐詠絮攝）

▲為了第六公墓光電案民眾多次抗議。（圖／ETtoday資料照）

期間詹木根還要求廠商提供辦公設施和裝置回饋，包括二層辦公室、無障礙電梯、照明系統，以及電腦、冷氣機和沙發等，再找來無熟悉太陽能的科室主管組成評審團，以利特定廠商得標。

彰化地檢署強調，詹木根身為鄉長，明知政府基於能源政策轉型，提供優惠高額電能躉購入費率及優惠補助，設置者可獲得穩定及豐厚之綠電收益。竟利用其職洩漏回饋項目造成不公平競爭，使特定廠商獲取標案，約定每峰瓩可獲取（kWp）2,200元及2,800元的賄款，使招標公信力蕩然無存，罪證明確，但詹至今仍矢口否認犯行，建請法官量處應執行刑12年以上有期徒刑。

全案經檢方起訴後移審彰化地院，經法官裁定，林惠君20萬元交保、限制住居、出境、出海；詹木根150萬元交保、限制住居、出境、出海。

▲時任永靖鄉長詹木根涉收賄圖利綠能廠商遭檢方起訴。（圖／記者唐詠絮攝）

▲為了第六公墓光電案民眾多次抗議。（圖／ETtoday資料照）

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