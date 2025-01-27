　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

攝狼被逮5次沒在怕　美妝店偷拍裙底求輕判：已求治窺視症

▲鄭姓男子於2018年間被派到桃園市某麥當勞速食店擔任外送員，未料卻在女廁內裝置行車紀錄器竊錄女同事如廁裙底風光，事後被查獲送辦。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

▲陳姓偷拍慣犯躲女廁被查獲，曾辯稱邊上廁所邊思考「活在世界上的意義」。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者黃哲民／台北報導

北市1名陳姓偷拍慣犯，先前被判刑至少5次仍按捺不住偷窺癖，去年（2024年）下午在1家美妝店尾隨1位裙裝女子，涉4度蹲在女方背後用手機偷拍裙底，得手後落跑，被警方循線搜索住處查獲到案，他認罪供稱偷拍影像看完即刪，並住院治療窺視症，台北地院依無故攝錄他人性影像罪判刑4月，可上訴。

現年30歲的陳男大學畢業、無業，第1次被查獲偷拍犯行是在2020年12月晚間6點多，於大安森林公園尾隨1位女子進女廁、用手機偷拍如廁畫面，被公園管理員報警查獲，經北院依無故以錄影竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪判刑2月，2021年11月易科罰金執行完畢。

▲桃園市陳姓男子去年某時偷拍女性友人私密影片，同年4月恫嚇女子須交付350萬元才能贖回，女子報警處理，警方循線在交付贖款時當場人贓俱獲。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲遭陳男偷拍的被害人深感恐慌與不安，都拒絕和解。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

魏男之後從2022年8月到2024年2月，又被查獲4次偷拍犯行，地點包括醫院、購物中心裡的女廁，還有路邊公廁，分別被依無故以錄影竊錄他人非公開活動及身體隱私部位、無故攝錄他人性影像等罪，各判刑3月到4月，多半易科罰金了事。

其中1次在醫院內女廁被逮到，陳男堅稱邊如廁邊思考「人生方向及活在世界上的意義是什麼」、否認偷拍，但被查出他曾用LINE與他人討論如何偷拍，還想添購偷拍所需設備，且他手機裡存有許多偷拍照片，不過只要是出面提告的被害人的照片，陳男都會搶快刪除，聲稱看完即刪。

遭陳男偷拍的被害人深感恐慌與不安全，都拒絕和解，其中1位在女廁門口攔下陳男報警送辦的被害女子，在審理時表明個人隱私被侵害，不能用金錢了事，「尤其陳男是累犯，若接受和解等同縱容」，堅決不接受調解、更希望重判陳男，降低其他女性受害可能性。

去年4月12日下午3點多，陳男在北市信義路瞥見1家美妝店內有1位裙裝美女，趨前假裝挑選商品，4度蹲在女方後方用手機偷拍裙底，其他顧客發現陳男惡行，悄悄提醒被害人，陳男提前落跑。

經被害人向店家調閱監視畫面報案，警方查出又是陳男所為，同月25日持搜索票登門搜索，查扣他的手機沒發現裙裝美女遭偷拍影像，陳認罪、同樣推稱觀賞完畢就刪除影像。

陳男聲稱想跟裙裝美女調解求輕判，自稱患有憂鬱、焦慮、衝動控制差等症狀，本案發生後，去年7月已住院治療窺視症，靠家人接濟醫藥費與生活費。女方不領情、不出庭也不表示意見，法官依累犯規定加重陳男刑責，仍僅判刑4月，可上訴。本案無故攝錄他人性影像罪，法定刑為最重3年徒刑。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／寒流急凍剩6度！　20縣市低溫特報
「吉伊卡哇」要被警察銬走了！畫面曝光　苓雅分局曝真相
獨／千人寒士尾牙感念陳傑憲母「娟姐」！她透過神乩交辦這件事
宮廟預測還有災難級地震！　氣象署：違法
年夜菜「2菜色超母湯」！　一票崩潰：最後都當肥料
快訊／09:58台南規模4.5地震　最大4級！11縣市有感
運將慘了！後車廂「露一雙腿」沿路晃　超瞎真相曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「吉伊卡哇」要被警察銬走了！遊客爆笑對話　苓雅分局曝真相

獨／千人寒士尾牙感念陳傑憲母「娟姐」！她透過神乩交辦這件事

屏東女騎士迴轉被撞！零件碎片散滿地傷重亡　駕駛遭判刑10月

萬華民宅「兩戶打通」藏賭場　警摸清地形破門逮44人

小年夜噩耗！台中民宅凌晨火警　男逃生不及倒臥房內死亡

運將慘了！後車廂「露一雙腿」沿路晃　警尾隨狂追揭超瞎真相

攝狼被逮5次沒在怕　美妝店偷拍裙底求輕判：已求治窺視症

鳳山死亡車禍！婦人闖紅燈遭機車擦撞又被轎車輾　送醫不治

重案回顧／新竹逆子「燒死8至親」形同滅門！　死刑1關鍵逆轉無期

台東5.2地震！賣場貨架搖不停　商品掉落、液體灑滿地

敖犬攜伴喝喜酒包3600　阿緯還原約定：答應要做到！

父失聯11天尋獲遺體！林葉亭趕赴現場認屍　崩潰與家人互擁爆哭

林葉亭父親失蹤11天尋獲　爸爸終於可以回家了

#妡蔆 教粉絲們喊口號 #一粒 偷放空被抓包反應超可愛XD

楊梅休息站自撞起火釀2亡　目擊者：想救大人也來不及

楊梅休息站電動車自撞釀悲劇　撞擊瞬間曝光！後車駕駛嚇壞

楊梅休息站電動車自撞起火！　板模工衝超商拿剪刀勇救4童

3問題給ChatGPT獲4個數字　26歲男刮中100萬！女友以為唬爛

楊梅休息站電動車自撞起火　熱心民眾不顧火勢上前救人

失智父終於回家了！ #林葉亭 痛哭自責：是我沒照顧好爸爸

「吉伊卡哇」要被警察銬走了！遊客爆笑對話　苓雅分局曝真相

獨／千人寒士尾牙感念陳傑憲母「娟姐」！她透過神乩交辦這件事

屏東女騎士迴轉被撞！零件碎片散滿地傷重亡　駕駛遭判刑10月

萬華民宅「兩戶打通」藏賭場　警摸清地形破門逮44人

小年夜噩耗！台中民宅凌晨火警　男逃生不及倒臥房內死亡

運將慘了！後車廂「露一雙腿」沿路晃　警尾隨狂追揭超瞎真相

攝狼被逮5次沒在怕　美妝店偷拍裙底求輕判：已求治窺視症

鳳山死亡車禍！婦人闖紅燈遭機車擦撞又被轎車輾　送醫不治

重案回顧／新竹逆子「燒死8至親」形同滅門！　死刑1關鍵逆轉無期

台東5.2地震！賣場貨架搖不停　商品掉落、液體灑滿地

土地公點頭！銀髮夫妻用街道名選號　刮中百萬元

25年前〈單眼皮女生〉爆紅　「中國娃娃」娃娃、貝兒近況曝光

今晚明晨寒流最冷「全台跌破10度」　初三又要變天甩雨

年貨大街驚見天價糖果！他慘噴千元痛心：比其他家貴4倍

快訊／20縣市低溫特報！寒流急凍剩6度　11地「非常寒冷」

揭民進黨搞罷免藏「3不義」　羅智強示警：4億1千萬誰買單？

「吉伊卡哇」要被警察銬走了！遊客爆笑對話　苓雅分局曝真相

快訊／台鐵善化至新市間電車線受損雙線不通　全力搶修

卓榮泰嗆藍白不敢倒閣　國會改選「民進黨沒過半是對不起國家」

赴日旅遊注意！大阪今起全面禁「路邊吸菸」　違者恐挨罰

女積滿25年「指甲大耳屎」　醫生挖出2大塊瞬間舒暢XD

社會熱門新聞

硬拔「特斯拉充電槍」嗆女駕駛　火爆男下場出爐

獨／國道4死車禍夫妻超級認真！合照曝

彰化國道1號4車追撞　1死6傷

小年夜前奪命山難！小雪山大崩壁「男墜崖亡」

林葉亭爸爸死因曝光！　凌晨澄清2事

電商夫妻才還完債站穩第一步　國道慘遇4死悲劇

獨／板模工衝超商拿剪刀救電動車4童

即／劉憲治遭槍殺！警桃機逮三環幫分子

柴油車被誤加汽油壞了　法院竟判免賠

台東5.2地震！賣場商品掉落、液體灑滿地

疑涉竹東槍擊案！1男被策反重新入境

即／女闖燈遭撞頭受創！19歲騎士捲車底

情侶檔搶走4本刮刮樂爽中8萬2　下場曝

新北衛生局銷毀6萬條加熱菸　名嘴彭華幹開砲

更多熱門

相關新聞

翻男友手機驚見吞吐片　正妹崩潰提告

翻男友手機驚見吞吐片　正妹崩潰提告

正妹小莉（化名）和男友阿雄（化名）交往5年，兩人擁有不少甜蜜的回憶，沒想到阿雄偶爾會利用機會，偷拍小莉洗澡、睡覺沒穿衣服的相片，甚至偷錄下兩人愛愛時的私密影片，還上傳雲端留存，某次小莉趁阿雄睡覺時，拿他手機整理5年來在一起時的照片，驚見自己竟被偷拍，氣得報警提告，阿雄坦承犯行，被法官依妨害秘密罪判刑1年8月，得易科罰金。

炎亞綸判緩刑後提告　控14網友誹謗遭打臉

炎亞綸判緩刑後提告　控14網友誹謗遭打臉

22歲酒駕累犯男撞死人還落跑　2審判囚11年怨：判太重

22歲酒駕累犯男撞死人還落跑　2審判囚11年怨：判太重

港39歲國安警商場偷拍裙底被發現 回警局搶同事槍遭制伏

港39歲國安警商場偷拍裙底被發現 回警局搶同事槍遭制伏

1個月尾隨55次！花蓮代理狼師偷拍學童上廁所　29人受害

1個月尾隨55次！花蓮代理狼師偷拍學童上廁所　29人受害

關鍵字：

偷拍女廁性影像裙底累犯

讀者迴響

熱門新聞

硬拔「特斯拉充電槍」嗆女駕駛　火爆男下場出爐

極品老公超愛家「豪玩2女砲友」！妻見對象崩潰

獨／國道4死車禍夫妻超級認真！合照曝

高鐵上暢聊太吵！阿嬤道歉「脫口1句」超狂

楊梅休息站4死4傷事故車款是這台

彰化國道1號4車追撞　1死6傷

林葉亭爸高學歷身世！「突愛吃1食物」罹失智症

明天就是小年夜！「3習俗、5禁忌」一次看

王偉忠女兒嫁美國4大豪門

快訊／02:06台南東山區規模4.5「極淺層地震」　最大震度4級

刮刮樂買「這號碼」都中大獎　網實喜嗨：真的

小年夜前奪命山難！小雪山大崩壁「男墜崖亡」

林葉亭爸爸死因曝光！　凌晨澄清2事

29歲寡婦被勒死！遭斬首肢解塞行李箱棄屍

電商夫妻才還完債站穩第一步　國道慘遇4死悲劇

更多

最夯影音

更多

敖犬攜伴喝喜酒包3600　阿緯還原約定：答應要做到！

父失聯11天尋獲遺體！林葉亭趕赴現場認屍　崩潰與家人互擁爆哭

林葉亭父親失蹤11天尋獲　爸爸終於可以回家了

#妡蔆 教粉絲們喊口號 #一粒 偷放空被抓包反應超可愛XD

楊梅休息站自撞起火釀2亡　目擊者：想救大人也來不及

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面