攝狼被逮5次沒在怕　美妝店偷拍裙底求輕判：已求治窺視症

▲陳姓偷拍慣犯躲女廁被查獲，曾辯稱邊上廁所邊思考「活在世界上的意義」。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者黃哲民／台北報導

北市1名陳姓偷拍慣犯，先前被判刑至少5次仍按捺不住偷窺癖，去年（2024年）下午在1家美妝店尾隨1位裙裝女子，涉4度蹲在女方背後用手機偷拍裙底，得手後落跑，被警方循線搜索住處查獲到案，他認罪供稱偷拍影像看完即刪，並住院治療窺視症，台北地院依無故攝錄他人性影像罪判刑4月，可上訴。

現年30歲的陳男大學畢業、無業，第1次被查獲偷拍犯行是在2020年12月晚間6點多，於大安森林公園尾隨1位女子進女廁、用手機偷拍如廁畫面，被公園管理員報警查獲，經北院依無故以錄影竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪判刑2月，2021年11月易科罰金執行完畢。

▲遭陳男偷拍的被害人深感恐慌與不安，都拒絕和解。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

魏男之後從2022年8月到2024年2月，又被查獲4次偷拍犯行，地點包括醫院、購物中心裡的女廁，還有路邊公廁，分別被依無故以錄影竊錄他人非公開活動及身體隱私部位、無故攝錄他人性影像等罪，各判刑3月到4月，多半易科罰金了事。

其中1次在醫院內女廁被逮到，陳男堅稱邊如廁邊思考「人生方向及活在世界上的意義是什麼」、否認偷拍，但被查出他曾用LINE與他人討論如何偷拍，還想添購偷拍所需設備，且他手機裡存有許多偷拍照片，不過只要是出面提告的被害人的照片，陳男都會搶快刪除，聲稱看完即刪。

遭陳男偷拍的被害人深感恐慌與不安全，都拒絕和解，其中1位在女廁門口攔下陳男報警送辦的被害女子，在審理時表明個人隱私被侵害，不能用金錢了事，「尤其陳男是累犯，若接受和解等同縱容」，堅決不接受調解、更希望重判陳男，降低其他女性受害可能性。

去年4月12日下午3點多，陳男在北市信義路瞥見1家美妝店內有1位裙裝美女，趨前假裝挑選商品，4度蹲在女方後方用手機偷拍裙底，其他顧客發現陳男惡行，悄悄提醒被害人，陳男提前落跑。

經被害人向店家調閱監視畫面報案，警方查出又是陳男所為，同月25日持搜索票登門搜索，查扣他的手機沒發現裙裝美女遭偷拍影像，陳認罪、同樣推稱觀賞完畢就刪除影像。

陳男聲稱想跟裙裝美女調解求輕判，自稱患有憂鬱、焦慮、衝動控制差等症狀，本案發生後，去年7月已住院治療窺視症，靠家人接濟醫藥費與生活費。女方不領情、不出庭也不表示意見，法官依累犯規定加重陳男刑責，仍僅判刑4月，可上訴。本案無故攝錄他人性影像罪，法定刑為最重3年徒刑。