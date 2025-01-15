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社會 社會焦點 保障人權

1個月尾隨55次！花蓮代理狼師「偷拍國小女童上廁所」　29人受害

▲陰暗教室,教室,學校,課桌椅。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲花蓮某國小代理老師偷拍女學生上廁所遭起訴。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

文／中央社

花蓮某國小林姓代理老師涉嫌偷拍女學生上廁所，任職不到1個月，尾隨學生如廁55次、受害學生29人，還刪光影像滅證，花蓮地檢今天偵結，依兒少性剝削等罪嫌起訴，建請法院從重量刑。

30多歲林姓代理老師去年8月應聘上花蓮市某國小代理老師，擔任五年級班導師，9月初校方接獲家長反映，女學生上廁所被偷拍，2度向班導反映未獲回應，校方調閱監視器畫面發現，林姓代理老師行為詭異，趕緊報警，林師犯罪嫌疑重大，同年9月19日羈押禁見。

檢警調查，林男於去年8月28日至9月12日間，擔任班導師期間，共55次尾隨女學生進入男女混合廁所，將手機透過廁所隔板下方縫隙，由下而上偷拍女學生如廁，受害學生達29人。

去年9月11日、12日有學生家長2度向林姓導師告知，在學校疑似被偷拍，要求導師向上通報，林師以避免引發學生恐慌為由，未依規定通報，向學生宣導上廁所要結伴同行、會加強巡查廁所等搪塞，同時刪除手機所攝錄不詳數量相關影片。

學生家長去年9月13日親自向學校通報，校方依學生指出遭偷拍時間，調閱走廊監視器畫面，發現女學生進入廁所後，林姓導師隨即進入又跑出來，校方立即報案，同天這名老師就自請離職。

檢警調閱監視器影像，持搜索票，扣得林姓老師2支手機、1台筆記型電腦、1台平板電腦、2張記憶卡、1顆隨身硬碟及桌上型電腦主機1台。

花檢今天將全案偵結，依兒童及少年性剝削防制條例等罪嫌起訴林姓老師。

檢方認為，林姓老師拘提時雖坦承犯行，但得知扣案手機經數位採證未能還原刪除影像，竟改口稱只是去上廁所、巡視掃具等，雖想偷拍但最後有克制住或沒成功等理由，犯後態度難認良好，審理時矯飾否認，進而造成被害兒童二度傷害，建請法官從重量刑。

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