超準心測！找到2025年最值得投入的挑戰目標

▲新的一年希望為自己設立新目標，但不曉得從何處著手嗎？玩個心理測驗找看看，或許會有出乎你意料的新發現。（圖／取自免費圖庫pexels）



記者張芳瑜／綜合報導

龍年進入尾聲，即將迎來新的一年，你是否曾有過「早知道就該做點什麼」的遺憾呢？與其事後懊悔，不如趁著新年這個轉折點，給自己一個全新的挑戰！不過，可能很多人會困惑，究竟該從哪裡開始，或是應該努力什麼方向？不妨透過日本網站《TRILL》的趣味心理測驗，幫忙找出今年最適合自己的挑戰目標吧！

Q：以下圖形你第一直覺想到什麼？

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1、數字2

2、英文字母Z

3、一條蛇

4、鮮奶油

選好了，往下看解答！

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1、數字2：挑戰認識自己

今年，你的挑戰是更加了解自己。表面上看，你或許覺得對自己已經很熟悉，但其實還有許多藏在內心深處的想法，值得你去探索。仔細觀察和思考，你可能會發現從未注意到的新面向，甚至是那些潛意識裡想逃避的部分。選擇數字2代表你已準備好接納真實的自己，你將會開始用更溫柔的態度對待自己，減少自我批評；試著像對待最好的朋友那樣，給自己一些鼓勵和安慰，例如在心情低落時，用一些溫暖的話語來撫慰自己，這種方式不僅能使你的情緒平靜下來，也能提高自信心，讓新的一年過得更加充實有力。

2、英文字母Z：挑戰彌補遺憾

今年，你的挑戰是直面過去的失敗，重新出發。回首人生，你可能經歷過一些不盡如人意的時刻，但隨著時間和經驗的累積，如今的你已經有能力迎接新的挑戰，創造不同的結局。選擇字母Z代表你可能還有些遺憾埋藏在心底，偶爾會不自覺地浮現。今年，不妨採取主動，為這些遺憾畫上句號。即便過去的事情無法改變，透過努力追求現在的圓滿，也能讓自己更釋懷；當你放下過去的包袱，未來將變得更加明朗，迎來更多可能性。

3、一條蛇：挑戰嘗試新事物

今年，你的挑戰是探索新鮮領域！你或許覺得日常生活平穩無憂，但偶爾也會覺得有點無聊，心裡其實渴望一點刺激，不過或許是礙於習慣，總是選擇安於現狀。選擇蛇，暗示你內心有著強烈的好奇心和冒險精神；今年是個好時機，踏出舒適圈，讓生活多一些不一樣的色彩吧！無論是學習新技能、嘗試新興趣，還是計劃一場冒險旅行，都能讓你感受到滿滿的活力；不過，記得保持平衡，適度挑戰自己，避免因追求過度刺激而引發不必要的麻煩。

4、鮮奶油：挑戰放鬆自己

你的挑戰是學會真正的休息。你是否平常生活步調很快，總是忙得喘不過氣，甚至就連休息時間也不知道該怎麼好好放鬆，反而會覺得不自在？選擇鮮奶油，代表你的身心可能已經到了需要休息的警戒線。今年，試著放慢腳步，給自己一次徹底充電的機會。不需要強迫自己「一定要有效率」地放鬆，試著隨心所欲地過一段悠閒時光，讓自己享受空白的片刻；透過這樣的方式，不僅能讓你重新找回能量，也能更聚焦於真正重要的事情，迎接一個更健康、愉快的新年！