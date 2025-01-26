Telagram群組賣大麻煙彈　北市刑大幹員扮買家逮27歲男

記者張君豪／台北報導

日前台北市刑警大隊偵八隊隊員逕行網路巡邏時，發現堪稱最隱密的手機加密通訊軟體Telegram有網友公然在多達數百人的群組內張貼公然販售大麻煙彈的販毒貼文，並強調他們提供的大麻煙彈質量很純，PO文索價2顆大麻煙彈要價4千元，但藥頭公然在手機網路群組販毒實在太囂張，警方立案展開調查。

▲北市刑大警員喬裝買家在台北車站逮捕販毒的林男 。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

北市刑警大隊表示：所屬偵八隊日前執行網路巡邏勤務時，發現林男（27歲）利用Telegram網路公然張貼販賣毒品貼文，市刑大便衣幹員喬裝買家與對方相約在台北車站交易毒品，經警方組成專案小組積極偵辦；20日在台北車站查獲從台中烏日站搭乘高鐵北上交貨之林男到案，當場查扣大麻煙彈4顆及手機1支等證物，並將他當場逮捕，全案經警詢後將林嫌依涉嫌販賣二級毒品罪移送台北地檢署偵辦，並向上溯源積極擴大偵辦中。





北市警方呼籲，毒品犯罪除嚴重影響健康，更危害社會治安，在春節即將來臨的前夕，民眾切勿因不法利益鋌而走險，警方查緝毒品犯罪的決心，亦不因年節到來而打折。

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