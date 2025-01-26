台中燈會女媧主燈被酸像「文英阿姨」！盧秀燕笑回：很傳神

▲中台灣燈會主燈以創世神話女神「女媧」為發想。（圖／翻攝大玩台中）

圖文／CTWANT

2025中台灣元宵燈會「蛇現幸福」於2月8日至2月23日於台中市中央公園登場，12M高X 4.5M寬 X 20M長的主燈以創世神話女神「女媧」為發想，首創全台唯一移動式展演的主燈，豈料一亮相卻瞬間歪樓，有網友認為像已逝藝人文英阿姨在電影《熱帶魚》的巨蛇娘娘造型。對此，市長盧秀燕今（26）日受訪則笑回，「我覺得很傳神」。

據官網介紹，主燈「蛇現幸福」以創世神話女神「女媧」為發想，首創全台唯一移動式展演的主燈，打破過往既定印象的傳統主燈秀，呈現截然不同的燈組效果，精細機械動態及滑輪結構的擬人化主燈，巧妙結合AR擴增實境的沉浸式環境劇場，佈設超過百米的故事場景，讓女媧再現，賜福五色石庇佑台中。

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豈料，主燈「女媧」亮相後，大批網友紛紛吐槽「放個女媧幹嘛，放白素貞不是更蛇」，還有網友於社群平台Threads上發文指，「希望大家不要譴責盧秀燕， 因為她只是在向文英阿姨致敬。」指主燈極像已逝藝人文英阿姨在電影《熱帶魚》的巨蛇娘娘造型，還有人敲碗「市府的免費小提燈，可以改做文英阿姨造型嗎」？

▲已逝藝人文英阿姨在電影《熱帶魚》的巨蛇娘娘造型。（圖／翻攝畫面）

對此，盧秀燕今日受訪則表示，自己有看過熱帶魚，「我覺得很傳神」，另外對於有網友直言不如高雄的吉伊卡哇，她則說，走出特色有時反而會引起話題，辦活動最希望有熱度，有人討論與比較都是好事。

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