川普動用行政權　恢復美國多項反墮胎措施

▲美國政壇在墮胎議題上立場分歧，這也是川普去年選戰主要議題之一。（圖／路透，下同）



文／中央社

美國總統川普今天動用行政權，讓美國恢復2項反墮胎措施及重返1項國際反墮胎公約，其中包括禁止將美國家庭計畫資金挹注提供墮胎服務和宣傳墮胎的外國組織。

路透社報導，川普（Donald Trump）恢復被反對人士稱為「全球禁言令」（global gag rule）的「墨西哥市政策」（Mexico City Policy），有此稱呼是因為它會使得墮胎倡議人士無法發聲。

這項政策最早由共和黨前總統雷根（Ronald Reagan）於1984年制定，後來每位民主黨總統上台後都予以廢除，共和黨總統執政後又再度實施。

美國政壇在墮胎議題上立場分歧，這也是川普去年選戰主要議題之一。美國最高法院2022年裁決推翻憲法對墮胎權的保障，讓墮胎合法議題交由各州自行決定。

川普今天在他頒布的總統備忘錄中表示，他指示國務卿盧比歐（Marco Rubio）執行「墨西哥巿政策」，「以確保美國納稅人的錢不會資助支持或參與管理強制性墮胎或非自願絕育方案的組織或計畫」。

民主黨人和墮胎權倡議人士主張，「墨西哥巿政策」會導致其他形式醫療服務的取得管道遭到破壞，也讓外國非政府組織（NGO）無法獲得美國資助，即使這些組織是以自有資金提供墮胎照護。

美國智庫「全球發展中心」（Center for Global Development）政策研究員麥丹凱勒（Janeen Madan Keller）指出，研究顯示「墨西哥巿政策」反而使得意外懷孕和墮胎增加，與原本目的背道而馳。

她表示：「普遍來說，這些決定真的會造成美國在促進性別平等上倒退。」原因包括會使婦女和女孩完成學業及進入職場的能力受限。

川普還頒布一道與「海德修正案」（Hyde Amendment）有關的行政命令，禁止聯邦政府資金用於支付美國境內的墮胎給付。他並撤銷前總統拜登（Joe Biden）在墮胎權憲法保障遭推翻後所頒布的2道保障生殖醫療服務的行政命令。

此外，盧比歐24日宣布美國重新加入鞏固國際反墮胎聯盟的「日內瓦共識宣言」（Geneva Consensus Declaration），這項宣言遭批限制全球各地數以億計婦女和女孩的墮胎機會。