小黨拚出線／時力2026鎖定竹竹苗　戰將列隊「一定讓人跌破眼鏡」

▲時代力量黨主席王婉諭。（圖／翻攝自Facebook／王婉諭）



記者杜冠霖／台北報導

距離2026縣市長選舉剩下一年時間，除了藍綠白等主要政黨外，小黨也積極備戰要爭取生存空間，時代力量選戰策略部分，黨主席王婉諭透露，採集中提名優勢選區，以有在地、公共服務經驗，非100%素人為主，有信心自己在熟悉的竹竹苗地區，不會是那種會讓選民猶豫、甚至含淚投票的人選，而母雞要茁壯，小雞孵化中，敬請期待，「一定會有讓大家跌破眼鏡、非常亮眼的人選。」

對於2026選戰規畫，王婉諭表示，過去時力在2022地方選舉採大量人海戰術的提名策略，最終成效是全台從原先的16席剩下6席，有很多當時背負時力出來選舉、滿懷熱情的候選人們，在黨給予資源有限的情況下，滿懷傷痕的離開。所以2026希望採集中提名優勢選區，讓資源最大化。

王婉諭指出，此外，過去提名的時候有很多素人參政的情況，但其實選戰就是一個需要相對具有資源的情況下，才不會傷痕累累。所以在找尋候選人或提名人時，會希望以有在地、公共服務經驗，非100%素人為主。選舉對候選人來說是，選上就更有空間，可以監督或推進自己長期關注的議題，若沒有當選，對候選人來說也只是回到原先位置上繼續耕耘的人為主。

至於縣市首長部分，王婉諭強調，身為時代力量黨主席，帶領政黨責無旁貸，絕對不會怯戰，也有信心自己在熟悉的竹竹苗地區，不會是那種會讓選民猶豫、甚至含淚投票的人選。

若要挑戰2026，黨內是否有明星級戰將？王婉諭表示，我們不會是一人政黨，沒有指定繼承，不會以一人興、以一人亡。母雞要茁壯，小雞孵化中，敬請期待，「一定會有讓大家跌破眼鏡、非常亮眼的人選。」目前黨內有小周老師能見度都很高，非常活潑鮮明，新竹市、苗栗縣的議員在地方上表現口碑也都非常好，也有幾位在上次2022惜敗、差幾百票當選的幾位夥伴也都在積極備戰中。

王婉諭直言，同時在地方基層中，希望找到以有在地、公共服務經驗的候選人，透過既有資源、也和時力理念相符的人，在陸戰上達到母雞帶小雞的效果。

至於鎖定區域，王婉諭表示，從雪山山脈以西、到新竹、苗栗的海岸，就是台灣科技與自然的交會之地，也就是大竹竹苗地區。在這區域生活的人，也是全台灣最年輕、最多孩子的成長之地，竹竹苗的生活圈，必須在科技與自然的交會中發展文化認同，孕育我們的下一代。

王婉諭透露，別於過去時力經營地方的方式，預計未來成立新竹縣黨部暨兒少據點，作爲時代力量兒少品牌。是一個希望賦予孩子面對未來能力，賦予家長育兒能力的學校外，也代表過去婉諭在立院長期處理許多兒少議題的初衷，即便換了身分、不在立院，仍然希望成為孩子們的守護者。

王婉諭強調，確實在小黨資源有限的情況下，無論是沒有實體據點還是人力不足，都會是地方經營困難之處。即便在如此艱困的情況下，我們仍然認為要落地耕耘，目前鎖定的是去年在藍綠夾殺下仍開出亮眼成績的新竹縣持續深化經營。

對於跨黨派結盟的可能性，王婉諭表示，台灣有越來越多的選民，不喜歡保守僵化的藍綠兩大黨，把希望放在第三勢力，但是民眾黨錯假帳到現在搞不清楚、前主席涉入貪瀆爭議，在立法院又變成國民黨的附庸跟著癱瘓國家，我們感受到社會有一種期待，希望有國家立場清楚、能夠理性監督執政黨的第三勢力。

王指出，在這個情況下，本土在野的小黨，應該透過合作，把這樣的聲音表達出來，讓選民有更好的選擇。接下來，我們會逐步跟社會報告我們的想法，跟人民溝通對話，一起來成就心中的大局與願景。

近期，時代力量也通過黨主席改由黨員直選，王婉諭表示，過去時力的黨主席採用間接選舉，比較難反應直接的民意，而且黨章沒有明確規範主席權責，有時也引起爭議。現在由黨員直選主席、黨代表，黨代表再互選決策委員，讓主席跟決策委員一起來領導時代力量，是比較正向的改變，三大原則「直接民主、多元參與、權責相符」。

