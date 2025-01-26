2025年12星座工作升遷運！處女座是大進步的一年！挖角、選拔也有可能

▲2025年12星座工作升遷運！（圖／取自免費圖庫photoAC）

記者楊智雯／綜合報導

日復一日重複著一成不變的工作的上班族，感到疲憊不堪，看著身邊同事跳槽，也開始思考要轉職或換跑道，渴望突破現狀，卻又擔心未來發展，想知道2025年你的工作升遷運勢如何嗎？日本知名占卜網站「占TV」近日公布了12星座的工作升遷運勢分析，為你揭曉新一年的職場前景，是否有機會被分配更具挑戰性的工作以及更好的薪資和福利，2025年處女座職場將迎來大豐收，是事業飛躍的一年拿下第一名。

第1名處女座

2025職場運勢冠軍！ 過去的辛勤付出將獲得豐碩回報，晉升機會大幅提升，甚至可能透過獵頭公司獲得更理想的職位，機會來臨時別再過於謙虛，可展現雄心壯志！

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第2名天秤座

挑戰自我，成就非凡！ 有機會承擔挑戰不可能的任務，展現行動力，將開啟事業進步的大門積極進修，取得相關證照更能為職涯發展加分。

第3名雙子座

2025年是拓展業務及人脈的絕佳時機，如果想做一份工作或想要獲得職位，請展現積極主動態度，你的努力將獲得周遭人士的認可，地位可能會迅速上升。

第4名水瓶座

2025年上半年，好運降臨。可以展示能力並取得巨大的成功獲得豐碩成果及晉升良機。下半年雖步調趨緩，但工作仍將順利推進，並有小幅加薪的機會。

第5名射手座

2025年上半年，有良好的人際溝通能力，有很大機會重新開始，透過晉升獲得晉升的可能性很高。下半年，「傳承運」到來，意味著接替別人，有望接任重要職位，甚至可能接替上司的職務。

第6名天蠍座

2025年天蠍座將承擔更多責任，展現領導才能，你可能會被提升到重要的職位，這可能像是一個沉重的負擔，但準備好將困難轉化為機會將帶來進一步的成功。

第7名摩羯座

上半年的努力將於六月開花結果，獲得比預期更高的評價或獲得更高的職位。 這段期間也可能面臨工作變動的選擇，建議勇敢嘗試，積極向前。

第8名雙魚座

2025年六月，雙魚座將迎來事業的黃金時期，個人表現將備受矚目，晉升機會大幅提升，建議積極主動地展現潛力和能力，並以公平公正的態度面對競爭。

第9名巨蟹座

巨蟹座在2025年上半年可能經歷一段努力不見成效的時期，但六月起運勢將大幅好轉，持續進步，這段時間可能面臨選擇或競爭，建議以積極的態度應對。

第10名金牛座

努力將獲獎勵，在工作上努力的人會有升職的機會。也要注意保持工作與休閒的平衡，避免因過度疲勞而錯失良機。

第11名獅子座

獅子座朋友的運氣正在上升，事業運勢看漲，團隊合作將帶來成功，並提升晉升機會，需留意可能增強的叛逆心態，可能想質疑組織的運作方式，避免因過於衝動而影響職涯發展。

第12名牡羊座

牡羊座向來容易取得成功，但在2025年，個人生活將成為優先考量，可能會降低工作投入度，並暫時放棄追求晉升機會，將重心放在個人生活，期待2026年後的發展。