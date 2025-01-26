推全民運動！員榮力助棒球小將　校長贈12強江國豪簽名球

▲東山國小校長贈12強江國豪簽名球感謝員榮醫院院長張克士長期贊助培育棒球小將。（圖／員榮醫院提供）

記者唐詠絮／彰化報導

在世界12強棒球賽中，中華隊完封日本奪冠，其中中繼投手江國豪的表現獲得極高評價。江國豪出身於員林市東山國小棒球隊，該隊的重要贊助者就是員榮醫療體系。為了表達謝意，東山校長王建凱日前贈送江國豪簽名球給員榮總院長張克士。

張克士表示，員榮近年來已贊助數百萬元給彰投雲各級學校運動球隊，並連續4年舉辦員榮盃羽球賽，希望推廣運動促進健康。他鼓勵學生多元發展，發掘自我潛能，找到自己擅長有興趣的運動，持之以恆，一方面健身，另一方面表現優異還能在比賽中為國爭光。

▲12強投手江國豪與東山國小棒球小將合照。（圖／ETtoday資料照，以下同）

江國豪2023年11月底回母校感謝校方及啟蒙教練許弘欣，也鼓勵學弟們「希望他們在遇到困難和挫折時不要輕言放棄，要繼續加油」。為感謝各界長期以來協助球隊經費，江國豪也委託校方轉贈簽名球。

東山國小棒球隊成立20餘年，是全縣唯一有棒球體育班的小學，甚至有台中、南投等縣市學生轉學加入棒球隊，全隊45名隊員中有28人住校，校方為加強學生課業，晚間還有輔導班，學生體育與學業均優，去年獲彰化縣長盃棒球錦標賽冠軍、半線盃少棒賽冠軍及大陸天津君奧盃海峽兩岸交流賽亞軍。

▲12強投手江國豪返母校接受表揚。

許弘欣教練指出，除江國豪外，目前兄弟象隊選手林志綱及樂天桃猿隊教練張煒謙也都是東山國小畢業生，感謝員榮醫院贊助學校棒球隊，支持球隊學生與協助提供比賽經費。

張克士說，身為心臟內科醫師，非常鼓勵大家養成運動健身的習慣，他大力贊助各類運動項目，包括棒球、籃球、壘球、巧固球、羽毛球等，希望帶動社會運動風氣。除贊助各學校球隊推動運動風氣外，為鼓勵員工運動，院方也成立羽球社、踢拳社、國標舞社等社團讓醫護人員參加，疏解壓力促進健康。

張克士強調，台灣將步入超高齡社會，為鼓勵長輩運動，院方成立不老健身房，安排專業物理治療師指導，提供安全且有效的健身方法與環境，幫助長者延緩衰老、提升健康與生活品質。

▲12強投手江國豪返母校接受表揚。