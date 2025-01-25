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人妻餵奶「公公突闖進房」怒了！婆婆白眼：都一家人　神隊友出手

餵奶公公闖進房！她發火怒飆「不尊重我」　婆婆白眼：都是一家人

▲為了寶寶的健康，愈來愈多媽咪辛苦哺餵母乳。（示意圖／翻攝自photoA）

文／CTWANT

為了寶寶的健康，愈來愈多媽咪辛苦哺餵母乳。大陸一名人妻抱怨，餵奶時公公竟闖進房間，當她生氣了，公婆還回「都是一家人」，讓她更火大。

人妻在微博表示，產後3個月，正在餵奶時，婆婆在她房間，喊公公給她送個東西來，然後公公進來了；當下自己便發火了，喝斥公婆總是不知道避諱、不尊重，已經提醒過餵奶時男生不要進來，豈料婆婆竟回「都是一家人沒事」。

人妻透露，公公還在旁邊煽風點火「妳又不是姑娘了，還計較這個」，讓她更加無語，「如果真的不是故意的倒也無所謂，但還反過來說我，難道生孩子就沒隱私了嗎？」

老公得知後，決定把她和孩子接走。人妻嘆，「婆婆把搞得很無辜的樣子，我人還沒走，到處跟親戚打電話大聲說這個事，跟親戚吐槽我和老公，搞得我懷疑自己是不是小題大作了。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「不正常，肯定要避諱」、「當然是他們不正常啊」、「就是故意的，正常人都會避點」、「正常，這事確實需要避諱」、「妳老公很棒」、「妳婆婆沒把妳當完整的人看」。

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