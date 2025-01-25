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台鐵EMU3000新座椅票選結果出爐！逾1500人投票選出

▲▼台鐵EMU3000型新自強號座椅。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵EMU3000型新自強號座椅由「優化1」座椅以票數超過5成最受歡迎。（圖／記者李姿慧攝）

記者蕭筠／台北報導

台鐵EMU3000型新自強號3款新座椅經過5車站巡迴試坐展示後，最終由「優化1」座椅以票數超過5成最受歡迎，後續也將陸續進行更換。為感謝民眾積極參與，台鐵抽出10位幸運兒送出EMU3000型迴力車、1名特別獎贈送台鐵經典車站紀念酒，並公開獲獎名單。

▲▼台鐵EMU3000型新自強號新座椅。（圖／台鐵提供）

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▲▼優化1與原樣座椅比較。

▲▼台鐵EMU3000型新自強號新座椅。（圖／台鐵提供）

台鐵EMU3000型新自強號座椅防火功能為國內鐵道規格最高，比照歐規座椅海綿採用德國進口，但因防火功能高的海綿偏硬，部分民眾覺得不舒適，為提升服務品質，台鐵委託廠商設計3款新座椅提供票選，最後由「優化1」獲得超過5成票數（獲1633票），後續將利用EMU3000型列車三級檢修作業進行更換，提供更舒適的乘坐服務，推估最快明年下半年可搭得到。

為感謝民眾參與投票，台鐵特別抽出10位幸運兒贈送EMU3000型迴力車、1名特別獎贈送台鐵經典車站紀念酒「臺南驛」，近期將以電話通知中獎者，如未能成功聯繫，將視為自動放棄中獎資格，同步公開中獎名單。

▲▼台鐵抽獎活動。（圖／台鐵提供）

▲台鐵公開中獎名單。（圖／台鐵提供）

「優化1」在設計上主要著重於背部強化包覆，包覆式背墊符合人體工學，貼合脊背並給背部全方位支撐，獲得大多數民眾青睞。台鐵表示將以「優化1」款式進行EMU3000型座椅優化，同時增設USB Type-A 與Type-C各一個插座於座椅扶手內側。

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