明晚寒流來襲！中部以北驟降不到10度　2000公尺以上高山可追雪

▲明晚「強冷空氣」直衝南下，氣溫驟降。（示意圖／ETtoday資料照）

記者葉國吏／綜合報導

明晚「強冷空氣」直衝南下，氣溫驟降，中部以北降至10度以下，2000公尺以上高山有機會降雪。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今、明(25、26日)兩天東北風增強，迎風面水氣逐漸增多，北部、東半部轉有局部短暫雨、機率逐日提高，天氣偏涼；中南部多雲時晴，白天微熱早晚涼，清晨易有局部濃霧、影響能見度。明晚「強冷空氣」直衝南下，氣溫驟降。今日各地區氣溫為：北部14至22度、中部14至26度、南部15至28度、東部15至25度。

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▲除夕(28日)20時地面氣壓及降水圖模擬圖顯示，高壓籠罩、各地晴朗。（圖／洩天機教室）

27日(小年夜)入冬以來首波「寒流」(定義：台北測站≦10度)南下，氣溫續降，由濕轉乾、越晚越冷，平地降至10度以下的範圍、當晚已擴及中部；2000公尺以上(太平、合歡⋯)高山、27日上半天有飄雪機率。

28日(除夕)晨至30日(年初二)晨、「寒流」籠罩，各地晴朗無雲，白天陽光加熱不覺冷，但夜間「強輻射冷卻」效應，氣溫劇降、入夜10度以下的範圍擴大，平地最低氣溫可降至5度以下。白天、夜間的氣溫變化很大、應注意穿著調整，以保健康。年初二白天至初三(31日)、各地晴朗穩定，冷空氣逐日減弱，天氣回暖，日夜溫差大。

大約年初四(1日)有鋒面通過、天氣轉變(右圖)。強冷空氣逐日南下，年初五(2日)開始下降。但不同模式間對於：鋒面帶來的降雨狀況、鋒面後強冷空氣南下的時序，都存在不小的差異；且持續調整中，應繼續觀察。