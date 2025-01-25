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今晨10度！　明晚寒流來襲「小年夜到初一非常寒冷」

▲▼圍巾,行人,路人,低溫,寒流,冬天,濕冷,輻射冷卻,乾冷,保暖,禦寒,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲明天晚上寒流南下。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導　

今晨最低溫為02：40苗栗縣三灣鄉10.0度，東北季風影響，北部及宜花地區天氣較涼，迎風面的桃園以北及東半部地區有局部短暫雨。明晚寒流南下，1/27(小年夜)至1/29(大年初一)清晨非常寒冷。

根據中央氣象局資料顯示，今天東北季風影響，北部及宜花地區天氣較涼，其他地區早晚亦涼，夜晚清晨各地低溫普遍是14-18度，白天高溫在北部及東半部地區約20-23度，中南部25-26度，澎湖整天17-19度，金門14-20度，馬祖12-15度；天氣方面，迎風面的桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，新竹以南山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

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▲▼春節天氣。（圖／中央氣象署）

▲小年夜到初一清晨非常寒冷。（圖／中央氣象署）

1/26(日)白天東北季風影響，帶來的水氣明顯增多，基隆北海岸、宜蘭地區及北部山區降雨範圍廣，有局部較大雨勢發生的機率，北部、花東地區及中南部山區有局部短暫雨，中南部平地及澎湖、金門、馬祖為多雲，1/26(日)晚起寒流南下，各地氣溫下降。

1/26 溫度：北部及東北部12-19度，中部14-22度，南部15-24度，花東16-22度；澎湖14-18度，金門11-19度，馬祖10-14度。

▲▼春節天氣。（圖／中央氣象署）

▲春節天氣。（圖／中央氣象署）

1/27(小年夜)至1/29(大年初一)清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，1/29白天起寒流減弱，各地氣溫逐漸回升，日夜溫差大；1/27仍有些水氣影響，上半天北部、宜蘭地區及中南部山區仍有局部短暫雨，下半天起轉為多雲，花東地區仍有零星降雨；1/28、1/29環境明顯轉乾，台灣各地及澎湖、金門、馬祖為晴到多雲，僅花東地區有零星短暫雨。

1/27-1/29 溫度：北部及東北部8-17度，中部9-20度，南部12-22度，花東12-19度；澎湖12-16度，金門7-17度，馬祖6-12度。

1/30(初二)、1/31(初三)輻射冷卻影響，各地早晚天氣偏冷，中南部日夜溫差大，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。

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