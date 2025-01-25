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城市被PM2.5吞沒！曼谷空汙破表「352校停課」　民眾：呼吸像灼傷

▲曼谷空氣汙染嚴重，352所學校停課創5年新高。（圖／路透）

▲曼谷空氣汙染嚴重，352所學校停課創5年新高。（圖／路透，下同）

記者閔文昱／綜合報導

泰國首都曼谷近來空汙問題嚴重，整座城市幾乎被細懸浮微粒（PM2.5）包覆，導致有高達352所學校於24日被迫停課，也創下5年來新高的空汙停課學校數量。為此，曼谷當局已宣布提供為期一周的免費大眾運輸服務，並全面禁止焚燒農業廢棄物，以減緩空汙染情況。

綜合法新社、美國之音等外媒報導，曼谷市政府在官方LINE群組中表示，「因為空汙，已決定讓31個區的352所學校停課。」截至24日上午，曼谷市政府管轄的437所學校中，已有352所停課，停課學校數量創下2020年以來新高，影響了成千上萬的學生。對此，當局也呼籲市民居家工作，並限制重型車輛進入市區。

▲曼谷空氣汙染嚴重，352所學校停課創5年新高。（圖／路透）

據瑞士空氣品質追蹤業者IQAir數據顯示，曼谷的細懸浮微粒（PM2.5）濃度達到每立方公尺108微克，使曼谷高居全球空汙最嚴重主要城市排行榜第7名。PM2.5已被世界衛生組織（WHO）訂為一級致癌物，會穿透肺部氣泡，直接進入血管中隨著血液循環全身，到達人體各個器官。

有曼谷市民就無奈表示，現今的狀況讓呼吸都變得很困難，「喉嚨像被灼傷一樣」，呼籲政府能夠拿出有效的解決方案，否則空汙問題恐對社會經濟造成負面影響。目前，當地政府正在採取各種措施以解決此問題，包括提供免費大眾運輸服務、出動小飛機灑水，以降低廢氣排放及灰塵密度，但效果還有待觀察。

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