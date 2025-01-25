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重案回顧／陳彥翔奪8命！無視妻哀求　母送到殯儀館「肚裡還在燒」

▲▼新竹市東大路輪胎行火警，兒子縱火燒全家8死。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹市東大路輪胎行火警，兒子縱火燒全家8死。（圖／ETtoday資料照，下同）

記者戴若涵／綜合報導

新竹市東區東大路一段與中央路交叉路口附近的正義輪胎行，2022年6月間發生奪命火警！逆子陳彥翔因與父親發生口角，竟持15公升的汽油朝一樓的4部機車潑灑後點燃，活活將一家11口中的8人燒死。一審法院將他判處死刑，但二審高院2024年底改判無期徒刑，讓陳彥翔大嫂的母親感到相當崩潰，淚喊「不要廢死！」

陳彥翔在家中唯一逃生出口潑灑汽油後點火，由於火勢猛烈，鐵皮屋瞬間遭火舌吞噬，造成陳母、陳男3名兒女、妻子、妹妹、大嫂、姪女等人逃生不及，遭燒成焦屍慘死。

新竹地檢署2022年8月偵結，認為陳彥翔手法殘酷、泯滅天良、毫無人性，視人命如草芥，殺人手段更是令人髮指、人神共憤，已無教化的可能，請求新竹地院將他判處死刑。

新竹地院2023年9月28日宣判，依照殺害直系血親尊親屬罪嫌，將陳彥翔判處死刑、褫奪公權終身，但案經上訴高等法院，高院2024年12月11日認定，陳彥翔犯案後曾在現場大喊「我縱的火，趕快啦」，哭求警方救火，符合自首要件，審酌他在自首時顯露懊悔、自責的情緒，甚至向警員借槍想自盡，難以認定他是「狡黠陰暴」而自首的人，給予減刑，改判無期徒刑。

▲▼新竹輪胎行縱火8死，主嫌陳彥翔移送。（圖／記者陳凱力翻攝）

判決一出，讓陳彥翔大嫂的母親林雪紅情緒崩潰，表示「那一晚的慘劇真的歷歷在目，當陳彥翔在門口潑灑汽油點火之前，他的太太還苦苦哀求他不要點火，但他置若罔聞，冷眼看著太太衝向火場救孩子，他自己卻跳到門之外，眼睜睜的看著自己的母親、妻子、孩子在火海中掙扎、哭喊。」

林雪紅表示，自己的女兒到死都還抱著孩子，「只有我的孫女是完整的」、「殯儀館的阿姨說，她做了這麼多年，從來沒看過這麼慘的。他（陳彥翔）的媽媽到了殯儀館，肚子裡面還在燒。」

林雪紅懇求檢察官提起上訴，「不是為了報仇，是為了正義」、「8個冤魂的在天之靈都看得見，作為死者家屬，我必須替他們討回公道，也必須對廢死這件事情發個聲，希望大家真的不要廢死！不要廢死！不要廢死！還給我們家屬公道，不要給我們家屬二度傷害，給社會一個交代！」

▲陳彥翔燒死8至親，二審改判無期徒刑，大嫂母親林雪紅悲痛發聲。（圖／記者吳銘峯攝）

▲陳彥翔燒死8至親，二審改判無期徒刑，大嫂母親林雪紅悲痛發聲。（圖／記者吳銘峯攝）

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