答應參加婚禮　前一周才發現「沒位子」！過來人：不是故意的

▲說好要參加，卻沒有被安排到座位。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者施怡妏／綜合報導

籌備婚禮不是一件簡單的事情，就有網友表示，早在2023年初就收到國中朋友的婚宴通知，當時立刻回覆會參加，但在婚禮前一周再度確認時，發現自己根本沒有被安排座位，差點變成「不請自來」的賓客，讓她很傻眼。對此，網友認為應該只是不小心，婚禮要忙的事情很多，相信這不是故意的。

女網友在Dcard發文，「婚禮前一周才發現沒被新娘安排位子」，新娘是國中朋友，2023年初收到電子婚宴通知，與對方講了1小時的越洋電話，也說好會去參加婚禮，不過她一直沒收到正式電子喜帖。

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然而，時間過去數月，她始終未收到電子喜帖，直到婚禮前一周，她主動聯繫朋友詢問到場時間，才發現好友沒有收到她的電子喜帖回覆，因此不知道她會參加，「但餐點夠再加人沒問題，只是會找不到我的名字」。

她當下很錯愕，明明有口頭說好會去了，好友說以電子喜帖為主，才發現好友將電子喜帖傳到她不常使用的Messenger，「對方目前是沒有抱歉的感覺，然後說如果要來也歡迎不來也尊重，但我都還沒開口說不來耶，說不來也尊重做什麼，在這種情況下大家會怎麼做？」

貼文曝光，掀起網友討論，「如果真的很好，在排位置的時候沒看到你的電子喜帖回覆，就要問了吧」、「我自己辦婚禮的時候真的忙到焦頭爛額，我老公也有遺漏他朋友沒有列席在表單上，還好是我發現，所以有時候可能真的是不小心遺漏，希望你不要太在意」、「婚禮本身就是忙到焦頭爛額，難免有錯，如果真的很熟我反而會體諒對方欸」。

也有網友表示，「藍泡泡（Messenger）真的很常吃訊息，尤其是這幾年更新後，常常發生我有傳資料、但是對方沒收到的情況；或是已經有對話過，但莫名加密，然後聊天記錄不見的事實」、「Messenger最近都不知道在搞什麼，它的那個加密系統，會導致A裝置有收到訊息B裝置收不到」。