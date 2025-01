最便宜蘋果手機來了！爆料達人曝光模型機

▲多方消息指出,蘋果將在今年再次推出新一代平價系列手機。(圖/路透)



記者楊庭蒝/綜合報導

早前多方消息指出,蘋果計劃於 2025 年 3 月推出新一代 iPhone SE 4,外界傳聞其可能改名為 iPhone 16E,並定位為史上首款平價 AI 手機。知名爆料者 Sonny Dickson 近日搶先公開了這款新機的模型機照片,透露其外觀設計與規格細節,顯示這將是 iPhone SE 系列的重大革新。

從 Dickson 在X平台公布的模型機照片可見,iPhone SE 4 將放棄過去沿用的舊款設計,改採與 iPhone XR 相似的玻璃背板風格,並提供經典黑色與白色選擇,分別對應「午夜色」與「星光色」。背面設計維持單顆主鏡頭配置,但鏡頭體積明顯增大,並僅讓鏡頭單獨凸起,未採用類似 iPhone 16 的相機模組區塊,展現獨特的視覺效果。

據悉,iPhone SE 4 將搭載與 iPhone 16 相同的 4800 萬畫素主鏡頭,預計在拍攝性能上帶來大幅提升。同時,裝置內部或將配備 A18 仿生晶片和 8GB 記憶體,支援 Apple Intelligence,進一步強化 AI 功能。

