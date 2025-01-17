最便宜蘋果手機來了！爆料達人曝光模型機

▲多方消息指出，蘋果將在今年再次推出新一代平價系列手機。（圖／路透）



記者楊庭蒝／綜合報導

早前多方消息指出，蘋果計劃於 2025 年 3 月推出新一代 iPhone SE 4，外界傳聞其可能改名為 iPhone 16E，並定位為史上首款平價 AI 手機。知名爆料者 Sonny Dickson 近日搶先公開了這款新機的模型機照片，透露其外觀設計與規格細節，顯示這將是 iPhone SE 系列的重大革新。

從 Dickson 在X平台公布的模型機照片可見，iPhone SE 4 將放棄過去沿用的舊款設計，改採與 iPhone XR 相似的玻璃背板風格，並提供經典黑色與白色選擇，分別對應「午夜色」與「星光色」。背面設計維持單顆主鏡頭配置，但鏡頭體積明顯增大，並僅讓鏡頭單獨凸起，未採用類似 iPhone 16 的相機模組區塊，展現獨特的視覺效果。

據悉，iPhone SE 4 將搭載與 iPhone 16 相同的 4800 萬畫素主鏡頭，預計在拍攝性能上帶來大幅提升。同時，裝置內部或將配備 A18 仿生晶片和 8GB 記憶體，支援 Apple Intelligence，進一步強化 AI 功能。

First look at the iPhone SE 4 Dummy pic.twitter.com/qL0COgmPPA — Sonny Dickson (@SonnyDickson) January 16, 2025

新機側邊仍保留傳統的靜音撥片，操作鍵布局與 iPhone 15 相似，包括音量鍵與電源鍵設置不變。然而，與旗艦款 iPhone 16 系列相比，iPhone SE 4 並未配備動作按鈕與相機快捷鍵，功能定位仍偏入門級。

iPhone SE 4 將告別舊有的 Home 鍵與粗邊框設計，改採 6.1 吋 OLED 瀏海螢幕，並支援 Face ID 臉部辨識技術，但不具備動態島功能。此改變標誌著 SE 系列正式進入全面屏設計時代，提供更現代化的使用體驗。

iPhone SE 系列向來以親民價格吸引消費者，新一代產品將延續此策略，透過高性價比贏得預算有限的用戶青睞。雖然價格較低，但憑藉高性能處理器與優質拍攝系統，iPhone SE 4 預計將成為蘋果入門級產品線中的強勁選手。

