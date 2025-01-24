收視打敗《關鍵時刻》？　李正皓自爆：追著「師傅」劉寶傑的背影

▲政治評論員李正皓透露，自己直到今天都追著「師傅」劉寶傑的背影。（資料照／記者許靖祺攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

政論節目主持人劉寶傑日前宣布閃辭已經主持18年的《關鍵時刻》，然而，傳出其中一個原因與收視輸給政治評論員李正皓的節目有關。對此，李正皓稍早在社群平台透露，《關鍵時刻》是自己一身功夫的起點，「寶傑哥就像少林寺的老師傅」，事實上，直到今天他都在追著一個人的背影，那個人就叫劉寶傑。

李正皓透露，《關鍵時刻》是他一身功夫的起點，約莫在2019年的夏天，他當時還在國民黨，對於韓國瑜參選總統的事開始批判，有些政論節目基於新鮮，開始邀請他上節目。

然而李正皓點出，自己當時的存款只有幾千元，國民黨又透過各種方式跟他施壓，明示、暗示他這樣的行為會毀掉自己的前途。「我正處於人生的十字路口，一邊是回到本來的舒適圈領著穩定的薪水；另外一邊是順從本心，講我認爲對的事，但人生將走向未知的道路。」

▲《關鍵時刻》主持人劉寶傑日前閃辭主持人一職。（資料照／記者徐文彬攝）

李正皓說，後來他的選擇大家都知道，事實上，他私下跟家人說，「我的要求不多，一週能有兩個節目（共四小時）就好，至少可以溫飽，先活下來再說」。他坦言，之後自己開始過著早上就盯著手機的生活，因為是小咖，沒有什麼固定通告。

李正皓指出，那時候的處境，通常是上午製作單位開會決定要討論什麼議題、補哪位來賓後，再臨時通知，他沒有本錢錯過任何一場通告邀約，所以，常常上午接到電話，下午就得準備上陣，但更多的時候都是失望收場。

不過，李正皓指出，自己永遠記得某一天來自《關鍵時刻》製作單位電話的場景，當時他正在外面，電話的一頭是《關鍵時刻》的製作人，內容不多，只說了一句，「寶傑哥請你在選舉前天天來上節目」。

李正皓說，自己終於不再是孤魂野鬼，終於有一個暫時可以停靠的港灣，「此後的我，就像進入少林寺的小和尚，寶傑哥就像少林寺的老師傅、世聰哥是大師兄、吳子嘉董事長則是大師伯、《關鍵時刻》的製作單位就像是助教」。

李正皓表示，這些人每天負責讓他進入狀況，小和尚就這樣在這些高手身邊開啟了四年練功的生涯，這四年，每當老師傅、大師兄、大師伯在舞台上盡情施展武功時，他也都在旁邊默默把一招一式都記下來。

此外，李正皓也細數，無論是思維的角度、表演的方式、論述的節奏感、兩岸國防外交軍事的知識，他雖然都沒有真的拜過師，但心裡早已把寶傑哥當成我的師父。

最後，李正皓感慨，天下沒有不散的宴席，學成總有下山歷練之時，2024年因為種種原因，主要是因為本來要投入立委選舉，因此，離開《關鍵時刻》，結果很多人覺得他能獨當一面了，但其實這些人不知道，直到今天他都在追著一個人的背影，那個人就叫劉寶傑。