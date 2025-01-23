無法開桌的團圓飯！彰化惡火2死2命危　阿公悲：年菜都準備好了

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

彰化市全福街今(23日)清晨傳出住宅火警，導致一家五口受困，釀成2死3傷慘劇，28歲的父親鐘男、與3歲的兒子送醫搶救後雙雙宣告不治，而母親徐女(34歲)與7個月大的女兒則一度失去呼吸心跳，送醫後雖恢復生命徵象，但目前仍在搶救中；僅有住在4樓的徐女胞弟(32歲)輕微嗆傷，沒有生命危險。對此，死者鐘男的父親表示，過年的行程都排好了，年夜菜也準備好了，怎料一場大火，卻讓一家團圓的年菜再也無法開桌。

▲彰化民宅火警，父子雙亡。（圖／翻攝里長臉書）

警消今晨4時41分許接獲通報，全福街一處民宅發生大火，立即出動15輛消防車、6輛救護車和46名消防人員前往現場搶救，抵達時火舌已從一樓竄出，現場濃煙密布。警消進一步搜救後，於4樓救出輕微嗆傷的徐男，並在2樓處發現鐘男一家4口，當時4人均已嚴重嗆傷、無呼吸心跳。

經送醫搶救後，爸爸鐘男搶救30分鐘後宣告不治；媽媽徐女在急救後恢復生命跡象，但昏迷指數僅有3分，現在仍在外科加護病房，血壓不穩定；3歲的兒子鐘小弟搶救41分鐘後仍未恢復心跳，宣告急救無效死亡；另僅有7個月大的小女嬰在搶救24分鐘後恢復自主心跳，但昏迷指數3分，轉送兒童加護病房持續搶救。

死者鐘男的父親今受訪時表示，一早5點多就接到電話，表示前幾天才和兒子、媳婦見面，一家人原本都已經敲定過年行程，兒子計畫要去澎湖出遊，媳婦則會帶著孩子回家過年圍爐，家裡年夜飯的材料都已經準備得差不多，就等除夕大家團圓，怎料一場大火，卻再也無法開桌。鐘父說，他有到醫院探視媳婦和小孫女的狀況，但醫生說兩人情況都很差，嗆傷非常嚴重，目前都陷入深度昏迷。

針對這起火警，彰化縣長王惠美於第一時間派社工人員前往，今午在社會處長王蘭心等人陪同下，前往秀傳醫院慰問、發放慰問金，王惠美指示相關單位依案家狀況，全力提供必要之協助，關心家屬情緒，希望家屬早日走出傷痛，早日回歸正常的生活。相關起火原因，檢警消已深入調查，後續將依消防局災害鑑定報告，以及彰化縣災害救助金核發標準協助家屬申辦災害死亡慰問金與提供必要的協助，縣府社會處社工員將持續關心該戶生活狀況。

▼彰化縣長王惠美探視、慰問家屬。（圖／記者唐詠絮翻攝）