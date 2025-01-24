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氣象署公布「台版櫻花前線」　南投八重櫻估提早10天開

▲▼櫻花花期預報。（圖／氣象署提供）

▲氣象署公布櫻花花期預報。（圖／氣象署提供）

生活中心／台北報導

中央氣象署公布最新櫻花花期預測，今年南投八重櫻花已在1月中打破休眠，預計於2月上旬開花，較往年提早約8到10天，盛開期將持續約2至3周，最佳賞櫻期為2月10日至23日，民眾可隨時上網查詢最新開花動態。

氣象署在臉書粉專「報氣候 - 中央氣象署」貼文指出，櫻花的開花時間和氣溫大有關係，在寒冷的冬季，櫻花處於休眠期，這期間櫻花的生長和代謝活動會大幅減慢，處於一種休止狀態。

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而當櫻花長出花芽（苞）後，則需要溫暖的氣溫（積暖）來促進開花，打破休眠是指在經歷了足夠的低溫後（積冷），櫻花從休眠狀態中醒來，開始進入生長階段的過程。

氣象署指出，今年南投八重櫻花已在1月中打破休眠，預計2月上旬開花，盛開期持續約2至3周，是出遊賞花的好時機，無論是和家人、朋友還是情人一起來一場櫻花之旅，南投八重櫻絕對是不容錯過的美麗景象。

民眾可隨時查看中央氣象署與農業部農業試驗所共同合作櫻花預報網頁的更新，掌握開花的最新動態，櫻花花期預報網頁資料會在每日下午2點30分前更新。

根據最新預測，南投縣魚池鄉九族文化村的八重櫻預估在2月1日開花5%，較歷史平均提早8天，接著賞花期從2月10日開始，比往年提早10天，櫻花盛開預計會在2月16日接近尾聲，最佳賞櫻期為2月10日至23日。

▲▼櫻花花期預報。（圖／氣象署提供）

▲今年南投縣櫻花預計較往年提早10天盛開。（圖／氣象署提供）

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