帶女友吃尾牙　攜伴要多付500元「他討錢遭拒」！網：憑實力單身

▲原PO向女友討500元尾牙費用。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

有網友表示，公司尾牙可以攜伴參加，女友看了去年菜色後心動，表示想要一起去，不過公司規定，非家人要多收500元，於是他向女友收500元，女友卻氣得喊分「連500都要跟我收」，讓原PO無法理解。貼文曝光，網友狂搖頭，「你是沒錯，只是讓人感覺不好而已」。

原PO在Dcard發文，月初時帶女友一起參加公司尾牙，但公司規定非家人攜伴需額外支付500元，於是向女友索取500元，女友非常生氣，過了兩周女友還是沒給錢，他又再次提起，怎料女友氣炸直呼「女友居然說，連500都要跟我收，乾脆分手」。

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原PO百思不得其解，認為吃的人付費很合理，「更何況我覺得以我們公司尾牙的菜色，收500算很划算了，而且女友是自己看到我去年吃的很好，所以才想要來，不是我逼她來的」。

貼文曝光，網友紛紛表示，「計較成這樣也是一種天賦。交女朋友太浪費你的天賦了，你就一直單著吧」、「你有單身的實力」、「沒先說好吧？但500元幫女友付，會負擔很大嗎」、「500你都不付，女友讓給我好了，笑死，我幫忙出500」、「如果是我，我會幫女友付掉這筆餐費。因為能帶我愛的人去這類社交場合，對我來說我會很驕傲」、「連500都要收，乾脆分手好了。我們公司員工旅遊，我帶男友一起參加，要另外付費1500，但我自己付掉沒有跟男友拿，情侶之間，互相很重要」。