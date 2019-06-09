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派對邊緣人生存手冊！　掏手機找人合照、待在嗨咖旁邊都加分

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文／栗栗鼠Ririchipmunk

你有過這種經驗嗎？當你身處派對或任何充滿點心飲料的社交場合，耳邊充斥著人們愉快歡笑的交談聲。

當他們忙著交換名片拓展人脈，或是融入音樂中起舞時，你卻只能站在一旁不知所措、甚至有些焦慮尷尬，因為整場幾乎沒有認識的人，完全不知道該如何是好，只希望派對快點結束，想立馬閃人衝回家啊啊啊！（心中怒吼）

栗栗鼠前陣子參加公司的喬遷派對，現場就發現了這樣的派對邊緣人，他們默默坐在角落，身旁自帶黑色烏雲籠罩效果。當下真的好想走過去拍拍他的肩，跟他說聲你也辛苦了。（汗）

同為不喜歡社交場合內向者的我，想提供幾個能讓我們順利撐到活動結束的小方法：

1、狂吃不要停

派對上一定會有各式各樣、琳瑯滿目的食物與飲料對吧？它們可是我的好夥伴，只要手上捧著食物，或優雅地端著杯子啜飲，都能讓自己看起來有事做，還能填飽肚子，簡直一舉兩得！XD

如果吃太多吃到撐了怎麼辦？沒關係還有進階版，你可以當起服務生，幫大家分配食物、裝盤、倒飲料，順便簡單寒暄幾句，就能輕鬆建立熱心親切好形象。

2、善用手機

可以趁沒人與你搭話的空擋，趕快滑滑手機看看新聞或是社群網站，找條有趣的內容，就可以順利與人開啟話題。

而且派對上大家都會精心打扮、盛裝出席，是個很適合拍照的場合，在聊到快乾掉沒話講之前，趕快拿起手機一起合照，拍完就可以默默飄走，既可以讓人覺得你應對自如，又可以在派對結束後，以傳合照為由拿到對方聯繫方式。

派對合照（圖／取自免費圖庫Pexels）
▲派對結束前找大家合照可以留作紀念。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

3、跟在老闆旁邊賣笑

如果你也跟我一樣是參加公司辦的派對，推薦可以時不時在老闆身邊走動，看看有沒有需要幫正在跟廠商聊天的老闆拍合照，順便看看周遭有沒有需要幫忙的事情，不僅可以有事做避免尷尬，也能讓老闆對你的印象加分！

好啦，希望上面三個小方法可以幫助到你！下次不要一個人躲在角落，一起來鍛鍊社交技能，再也不當派對邊緣人了～～

 
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關鍵字：栗栗鼠,派對邊緣人,社交障礙,手機合照,社交場合,交換名片,拓展人脈

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