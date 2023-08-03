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恐怖丟包！女友趴引擎蓋不給走　狠男硬開...她遭拖行50m慘摔

記者賴文萱／高雄報導

恐怖丟包！高雄一對情侶2日在街頭大吵一架，陳女因而趴在刁男的汽車引擎蓋上不讓他離開，沒想到刁男竟然無視她的安危，直接把車開走，導致陳女遭拖行約50公尺後倒地，全身擦挫傷。警方獲報後將陳女送往義大醫院救治，刁男則依傷害罪嫌函送地檢署偵辦。

▲▼情侶吵架「女趴引擎蓋」不給走，狠男竟硬開...她遭拖行50m倒地。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄一對情侶吵架，「女趴引擎蓋」不給走，狠男竟硬開，害她遭拖行50m倒地。（圖／記者賴文萱翻攝）

根據曝光的監視影像，當時陳女趴在男友汽車的引擎蓋上，沒想到刁男卻硬是開走，使得陳女沿路被拖行，最後倒趴馬路上，後方騎士們見狀嚇傻，紛紛緊急煞車。

▲▼情侶吵架「女趴引擎蓋」不給走，狠男竟硬開...她遭拖行50m倒地。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼陳女遭拖行約50公尺後倒地，全身擦挫傷緊急送醫。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼情侶吵架「女趴引擎蓋」不給走，狠男竟硬開...她遭拖行50m倒地。（圖／記者賴文萱翻攝）

岡山分局表示，前峰所2日晚間6點多接獲報案，在岡山區仁壽路上有名女子全身擦挫傷倒在路邊，請警方到場協助。初步了解，48歲的刁姓男子與54歲的傷者陳姓女子為情侶關係，雙方疑似起口角糾紛，陳女便趴在刁男所駕駛的自小客車的引擎蓋上，不願讓他離開。

不料，刁男卻無視陳姓女子安危，仍執意駕車離去，導致陳女遭拖行約50公尺後倒臥在地。警方到場後將陳女送往義大醫院救治，經急救後並無大礙；而該名刁姓男子已經遭警方通知到案，全案依傷害罪嫌函送地檢署偵辦。

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