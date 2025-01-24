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「車庫娛樂」負責人霸凌！　無預警解雇員工崩潰喝防凍劑

車庫娛樂被控其涉嫌違反勞基法資遣員工，並要求員工1小時內離開公司，讓員工身心靈崩潰自殘。（圖／當事人提供）

▲車庫娛樂被控其涉嫌違反勞基法資遣員工，並要求員工1小時內離開公司，讓員工身心靈崩潰自殘。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

台灣知名片商車庫娛樂曾被警政署認證為是「詐騙溫床」，而本刊近日再接獲爆料指出，車庫娛樂其招募員工打著「二創」名義進行「M卡」（線上虛擬收藏卡片）繪製，實際上卻涉嫌抄襲，要求員工繳交近百張AI繪圖，卻因始終無法達到其理想狀態後，便無預警對員工進行冷暴力後直接將其解雇，限期1小時內搬離公司，讓員工身心靈崩潰自殘，所幸及時被發現救回。

在車庫娛樂任職半年的花花（化名）表示，自己原本應徵車庫的「日文編輯」，不過在面試後曾表達自己有AI繪圖的技能，被主管認為更適合「電影行銷與周邊企劃」一職，最終雙方約定好3萬2000元工資，過3個月試用期後，薪資調整為3萬4000元。

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花花同意後，主要負責電影周邊產品設計，包括ex.隨票特典、套票、支援首映會、展覽規劃、AI算圖與車庫旗下電影社群平台─Magic Hour討論區中負責刷評論等水軍工作，期間甚至曾擔任電影首映會的布偶裝操作，在支援期間常常加班，但花花這半年以來卻從沒領過任何加班費用。

入職後，花花也陸續接到楊姓主管與車庫負責人張心望指示，進行《捍衛任務：復仇芭蕾》等相關二創，以AI算圖方式製作M卡（線上虛擬收藏卡）─民眾只要購買電影票或相關周邊，便有機會可以獲得，收集指定三張不同M卡，就可直接獲得限定電影周邊。

但在與主管和車庫負責人張心望討論二創風格中，儘管張心望曾表示，角色設定外型「不用完全一樣」，實際交圖後卻被指責，圖片人物角色「主要特色都沒有」，並硬性規定電影中的芭蕾舞者角色，也必須做一樣設定。

員工指出，其入職後被要求對角色進行二創，並提醒若角色相似度太高恐有侵權疑慮，但卻被負責人張心望表示「沒有重要特色」退圖。（圖／當事人提供）

▲員工指出，其入職後被要求對角色進行二創，並提醒若角色相似度太高恐有侵權疑慮，但卻被負責人張心望表示「沒有重要特色」退圖。

而花花也曾多次提醒設定如幾乎一模一樣，恐有「侵權」疑慮，仍不被採納，被堅決要求繼續，但相關M卡製作最後卻因張心望等人表示沒時間討論為由，不了了之，並臨時將主題改為《西遊記》二創年畫。

花花也依照指示接手西遊記年畫二創後，著手對於主角群進行「性別轉換」設定時，卻又因不符合「人物角色特徵」而被退圖，花花也無奈表示，自己畢竟不是專業美術，加上AI算圖前需要有「大量圖片參考」好讓AI完成指令，公司要求則讓他焦頭爛額。

在花花一籌莫展時，卻又再突然接到一張網購賣場的水豚盒玩產品圖，公司要求他產出「水豚─卡皮巴拉」的相關圖片，花花也再次提醒卡皮巴拉雖然是水豚音譯，但對岸已有人拿來作盒玩周邊，恐有侵權疑慮，卻被張心望以「眼神不一樣」為由否決，並強調卡皮巴拉只是水豚名稱，不會有侵權疑慮，要花花產圖。

花花無奈之下也進行AI算圖，甚至自掏腰包付錢使用AI軟體，算出約30張的水豚圖上交後，張心望等卻始終不滿意，若進一步詢問是否有想要的風格，張心望便再拿出先前的蝦皮產品圖，要求花花「參考」，讓花花感到相當沮喪。

車庫娛樂負責人張心望。（圖／資料照）

▲車庫娛樂負責人張心望。

在身心俱疲下，花花2024年12月在灰心之下向楊姓主管說了幾句負面的話，沮喪稱「反正我身邊都沒人會稱讚我」、「可能我就是爛吧」，隔天照常上班時卻突然明顯感受到楊姓主管與張心望的無視，連事情交辦都要同事轉達，更不讓花花參與相關會議。

突如其來的轉變讓花花更感灰心無措，她隨後也遭到人事組長約談，詢問花花請假是否都是「去辦私事」，並表示花花先前傳給主管的負面灰心抱怨之語，讓主管「很受傷」，要花花多加注意。

與此同時，辦公室冷暴力的行為仍不斷持續，期間楊姓主管還詢問花花先前交辦的《西遊記》年畫角色是否可以產出，花花再次指出自己不是專業美術，AI算圖需要有大量圖片讓AI參考，必須與美術合作才能完成，被主管質疑「還要美術畫圖你才能建模？」，隨後便拒絕與花花溝通。

花花甚至被多個同事通知，楊姓主管指示要同事接手花花手上的業務，將花花所有工作轉移乾淨，並在去年12月30日下班前一小時被人事約談，表示「AI部門縮編」，要花花立刻離開公司，讓她相當崩潰，更因此發現自己的所有工作紀錄遭到同事刪除，因此遲遲無法擺脫負面情緒的泥濘。

最終在今年1月時，怒在車庫社群貼出宣告，喝下55毫升車用防凍劑乙二醇，所幸被及時發現、送醫急救，在緊急洗胃後保住一命，她也決定說出車庫惡行惡狀，避免再有無辜求職者受害，而那篇宣告貼文，也在事後被車庫火速下架，並刪除其所有帳號。

前員工就算自掏腰包花錢購買軟體使用費，算了百張圖後仍被退圖，但張心望等人又無法明確給出退圖原因。（圖／當事人提供）

▲前員工就算自掏腰包花錢購買軟體使用費，算了百張圖後仍被退圖，但張心望等人又無法明確給出退圖原因。

針對無預警解雇員工一事。車庫娛樂也回應表示，所有非自願離職均由人事依照勞基法提供預告通知書，載明預告日期與資遣費，並請本人確認後親簽通知書，同時依法支付資遣費並通報勞工局與就業服務中心。另針對員工事後所發生的相關事情，車庫娛樂表示深感遺憾，但員工後續的私人行為公司無權涉略。

針對網友購買百張M卡，卻仍無法獲得最關鍵的一張，質疑車庫機率有異一事。車庫回應強調，M卡系列活動並非主軸活動，M卡為買票所附贈的贈品，是活動為額外增加趣味性，但本意仍為希望民眾進入電影院觀看電影，支持電影產業，而網友提出疑義一事，經查詢後也確實有人得到相關M卡，並非有無人得到周邊贈品一事。

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

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