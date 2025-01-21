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免疫療法納晚期頭頸癌治療給付...延長存活年限　口腔潰爛速就醫

▲花蓮慈院耳鼻喉科陳培榕副院長（左二）提醒民眾，口腔有異常潰瘍二周內未痊癒應立即就醫。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈院耳鼻喉科陳培榕副院長（左二）提醒民眾，口腔有異常潰瘍二周內未痊癒應立即就醫。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

自從中央健康保險署將免疫療法納入晚期頭頸癌免疫治療給付項目，花蓮慈濟醫院耳鼻喉科陳培榕副院長表示，口腔癌患者施打一、二次後腫瘤就會明顯縮小，且較少出現嚴重的副作用，可提升患者生活品質，並有助於延長存活年限，過去許多勞工朋友負擔不起一次五、六萬元的免疫療法，現在也可以接受治療了。

健保署自2023年12月1日起將免疫療法納入晚期頭頸癌免疫治療給付項目，針對未曾接受全身性治療且無法以手術切除的復發性或轉移性第三、四期頭頸部鱗狀細胞癌，年滿十八歲成人患者，符合腫瘤有PD-L1表現【綜合陽性分數（CPS）≧20】，提供免疫療法補助。

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陳培榕副院長指出，免疫療法反應良好的話，口腔癌患者因腫瘤明顯縮小，除可維持較好的社交關係，且較少出現嘔吐、疲倦、腹瀉、體重減輕等副作用。他以30多歲的病人為例，因長期嚼食檳榔口腔黏膜纖維化，已開過左邊頰癌、右邊舌癌、上顎癌等高達7次手術，頰癌推測應該是不同原發癌，經申請免疫治療後，腫瘤明顯縮小。

目前，口腔癌治療以手術為主，病史有菸、檳、酒高危險因子，或者確診後期數比較高，要再加上放射治療與化學治療輔助。追蹤後有復發、轉移、或第二原位癌，免疫療法可派上用場。

▲花蓮慈院耳鼻喉科陳培榕副院長（左二）提醒民眾，口腔有異常潰瘍二周內未痊癒應立即就醫。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

陳培榕副院長表示，檳榔子已被證實是「第一類致癌物」，即使不含任何添加物的檳榔子也會致癌。

在教科書上，雖然寫到口腔癌IVb期的5年存活期不到10%，但現在醫療進步，引導式化療加上免疫、標靶治療，都是次世代基因定序檢測（NGS）精準醫療，陳培榕副院長說，三年前他有一位66歲的病人，確診口腔癌IVb期，治療後除外觀請整形暨重建外科使用大腿游離皮瓣重建臉頸及口腔外，在講話、吃東西都沒有影響。
此外，國民健康署目前提供十八歲以上原住民、非原住民三十歲以上，每兩年一次免費口腔黏膜篩檢，只要發現紅白斑、扁平苔蘚、疣狀增生、口腔下黏膜纖維化，即可到耳鼻喉科或口腔外科進一步檢查，接受治療。陳培榕副院長強調，越早發現，治療效果越好。

陳培榕副院長也提到，口腔癌危險因子就是吸菸、喝酒、嚼檳榔。研究指出，嚼檳榔者罹患口腔癌風險是一般人的28倍，三種習慣都有的人，罹患率是一般人的123倍，且嚼檳榔跟口腔癌、咽喉癌、食道癌都有相關。嚼食檳榔會傷害口腔、咽喉、食道黏膜，且檳榔子已被國際癌症研究中心（IARC）證實是「第一類致癌物」，即使不含任何添加物的檳榔子也會致癌。

陳培榕副院長提醒民眾，不要聽信任何偏方，別聽信不加紅、白灰或其他荖葉配料的檳榔就不會致癌的說法。一旦口腔有異常潰瘍二周內未痊癒，都應立即就醫，千萬不要諱疾忌醫。國健署已制定檳榔健康危害防制法，製造、販售檳榔業者未來也要接受相關的規定與管制。陳培榕副院長指出，目前吃檳榔以勞動工作者居多，希望檳榔健康危害防制法上路後，花東每年新增的口腔癌患者可逐年減少。
 

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