母背2個月大女嬰車禍雙亡！擲筊「1棺2屍」不分離　盼骨灰放一起

▲▼ 嘉義大林母女因車禍意外雙亡，生前的溫馨合照曝光。（圖／家屬提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣大林鎮日前發生汽機車碰撞車禍，36歲年輕母親騎機車背著2個月大女嬰返家探視父母時，疑似為閃路旁施工工地，不慎與對向貨車擦撞導致母女雙亡，家屬22日為倆人安置好靈堂，並請來師公擲筊得知，蕭女遺願希望將女嬰跟自己放同一個棺材，即使火化後骨灰也不想跟女兒分開，就如同生前母女兩人照片要好模樣不分離。

▲ 嘉義大林母女因車禍意外雙亡，家屬為兩人設置靈堂，希望一路好走。（圖／家屬提供）

根據家屬提供的照片，只見蕭女手抱兩個月大的女嬰，母女倆的臉上都洋溢著笑容，卻因一場車禍讓一個幸福家庭美夢瞬間破碎，家屬向記者轉述表示，幫蕭女處理後事時，師公擲筊轉告，才知道蕭女離世卻因放心不下女嬰，因此透露希望母女兩人可以同時放在同一個棺木一起火化，甚至連骨灰也要放在一起，也希望先生及家人都可以好好生活，不要為了她的離世而掛心、難過，聽到這裡，更讓不捨蕭女離世的家人們淚崩。

事發當天，蕭女帶著自己懷胎2個月的女嬰回娘家給外公、外婆及親戚看，離家前還打電話跟先生報備「買個東西就回家」，沒想到卻成了最後通話。重返案發現場，蕭女疑似為閃躲路旁工地不慎與對向吊車相撞，母女後送大林慈濟急救後仍不治。

據了解，兩個月大的女嬰，由於身軀嬌小，且骨骼發育還不完全，火化溫度上千度，火化後可能全部燒光、沒有遺留什麼遺骨，有時候甚至必須客製化火爐及棺木；另一方面，為避免新生兒被滅屍，或是遺體被不當利用牟取暴利，幾乎都是一人一爐火化，因此蕭女是否能和寶貝女兒一起火化，甚至連朤灰也放在一起，恐怕還有變數。